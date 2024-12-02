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海河流域实现地下水管控指标体系全覆盖

2024年12月02日16:46 | 来源：人民网
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人民网北京12月2日电 （欧阳易佳）据水利部消息，近日，随着北京市出台《北京市地下水管控指标》，海河流域地下水管控指标体系实现全覆盖，流域地下水管理与保护基础得到进一步夯实。

地下水管控指标确定是贯彻《地下水管理条例》要求、健全地下水管控制度的关键基础性工作，是落实水资源刚性约束的重要抓手。海河流域水资源短缺，历史上长期大规模开采地下水造成严重超采，一度导致地下水水位下降、河湖水面萎缩等生态环境问题。经过多年持续努力，流域地下水超采问题得到有效缓解，地下水水位总体回升。

水利部海河水利委员会相关负责人介绍，此次地下水管控指标确定，覆盖海河流域京津冀晋豫鲁蒙辽8省（自治区、直辖市），包括地下水取水总量和水位（埋深）2项控制指标和地下水取用水计量率、监测井密度等管理指标，将为长效推进地下水超采治理、增加地下水储备以及逐步实现“还水于河”进一步提供强有力的制度保障。

此前，水利部海河水利委员会召开海河流域水资源节约与保护工作座谈会。会议要求，持续推进京津冀再生水利用、节水产业发展、合同节水和水预算试点等节水型社会建设各项工作。要以河湖生态流量为抓手，扎实推进母亲河（湖）复苏行动，有效保障京杭大运河等重点河湖全线贯通，及时开展水源地名录更新和评估。要以地下水信息化监管为依托，加强地下水分区管控，严格取水总量、水位“双控”管理，一以贯之持续推进华北地区和重点区域地下水超采综合治理。

下一步，海委将全面贯彻落实《地下水管理条例》，严格地下水管理，确保管控指标落实落细落地，持续巩固地下水治理成效，扎实推动流域水生态环境持续改善。

(责编：郭思邈、高雷)
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