原标题：牵住“牛鼻子”，引得“活水”来，山东科协整合资源服务乡村振兴

11月25日至28日，由山东省科协组织的“助力乡村振兴 科协在行动”主流媒体调研行活动深入泰安、临沂两市，深入行业协会、企业、农民合作社等基层一线，详细了解山东各级科协组织充分发挥组织、人才和智力优势，在助力打造乡村振兴齐鲁样板中的生动实践。

牵住“牛鼻子”，让产业为乡村振兴持续赋能

初冬时节，北方万物萧瑟，而泰安市岱岳区天平街道耿庄村的黄精种植户们却刚刚品尝到了丰收的滋味，昔日的荒山坡因为黄精的种植变成了“黄金”地。

泰山黄精，是泰山“四大名药”之一，有“仙人余粮”的美誉。11月26日下午，记者在泰尚黄精产业园看到，在这里，黄精被深加工成不同的品类，“穿”上精美的包装，继而走向全国乃至世界各地的餐桌。黄精属“药食同源”，药材是一块市场，但巨大的潜力在“食”上。在泰安市、区两级科协的引领下，山东泰尚黄精生物科技有限公司与有关学会、专家团队开展交流活动，并邀请到了中国检验检测学会、中国农业大学等专家前来企业进行调研，就黄精深加工产业发展的前沿技术问题探索合作路径。在科协的组织下，高校的专家团队深入泰尚公司种植基地，实地考察黄精的生长环境和种植技术，为优化种植方案提供了科学依据。

同时，为解决黄精原材料“质”“量”问题，泰安市、区两级科协积极联系相关领域学会专家提供的专业技术支持，采用先进的检测技术对泰山黄精样品中的40余种成分进行了全面、精准的检测，对泰山黄精样本外观性状、物理性质、化学性质等进行品质分析，共同攻克了检测难题。

在科技与产业的加持下，仅在耿庄村就已发展黄精种植3500亩，200多户村民参与种植。泰安市岱岳区还打造起黄精产业园，带动周边各类黄精深加工企业20余家。泰山黄精从鲜黄精转变成黄精系列精深加工产品，一株“仙草”破土成“金”，土特产成为名副其实的“金疙瘩”。

近年来，山东省科协积极统筹学会、高校科协、企业科协等资源，围绕科技培训、农技服务、就业指导等方面扎实开展工作，引导优质资源向基层集聚，为乡村产业发展提供科技智力支撑。

引进人才、培育人才，为乡村振兴加注“活水”

在位于临沂市兰山区的清春蔬菜农民专业合作社，1000多亩的土地上坐落着300多座温室大棚，年销售额达到4000多万元。11月27日，记者在该合作社看到，“三温两防护”型温室大棚里温度如春、湿度适宜，辣椒、茄子、黄瓜等蔬菜正在茁壮成长等待上市。

“三温就比一温好，年前上市菜价高，不进虫子少得病，喷雾器也用不上。”临沂清春蔬菜农民专业合作社首席农业专家许传山向记者讲到了这句当地老百姓的顺口溜。而这种被老百姓夸赞的“三温两防护”型温室大棚，正是在当地科协组织20年来不断赋能助力的成果。

1994年，现任清春蔬菜农民专业合作社理事长的杨清春还是一位刚刚高中毕业回到农村的小伙子。那一年，在当地科协的组织下，杨清春前往寿光等地学习了温室大棚技术。回村后，杨清春联合村里其他7户村民建起了6座蔬菜大棚，开始种植大棚蔬菜。从6座到300座，从普通温室大棚到获得了实用新型专利的“三温两防护”型温室大棚，在杨清春与村民们勤劳努力的背后，还有当地科协联系牵线的专家团队提供的坚实技术支撑。

今年，以临沂大学与临沂清春蔬菜农民专业合作社为依托的临沂设施果蔬科技小院正式获批“中国农村专业技术协会科技小院”。一个农民专业合作社里，设立了山东省院士工作站、农科驿站、临沂企业技术研发中心、高蛋白植物研究院等科研平台，拥有了教研室、土肥实验室及农产品农残检测室等配套设施设备。

清春蔬菜农民专业合作社的发展，只是山东各级科协组织紧抓人才这一关键支撑，为乡村振兴持续注入源头活水的一个缩影。近年来，山东省科协立足各级学会、高校科协、科技科普志愿服务组织、基层农技协等组织，加强基层农技人员、农村实用人才培育，吸引各类人才投入乡村振兴实践。目前，山东已成立省级科技志愿服务队45支、市（县）级科技志愿服务队198支，科技志愿服务供给精准度稳步提高。

(责编：曹淼、李源)

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