人民网北京12月2日电 （欧阳易佳）“明天去北京出差适合穿什么衣服？明天的天气适合晨跑吗？”近日，中国气象局所属单位推出首个国家级“中国天气智能体”，由中国气象局提供权威气象数据，可为用户提供“查天气、穿衣推荐、气象科普等”多种气象领域服务。

中国气象局华风气象传媒集团总经理罗兵表示，“中国天气智能体”的上线是推动气象传媒与人工智能技术深度融合的重要一步，标志着气象服务智能化时代的开启，将持续优化智能体性能，拓展服务边界，提升服务品质，

智能体作为生成式人工智能的一种产品形态，是当下大模型应用的核心方向。它具备自主感知环境、智能决策并执行任务的能力，让大模型长出“手和脚”。据了解，“中国天气智能体”有全国超过2400个气象站的实时数据和雷达云图、潮汐数据、热带气旋等多维度气象信息作为坚实基础，共同探索气象服务与现代科技融合的新领域、新方向。