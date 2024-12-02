人民网北京12月2日电 （记者杜燕飞）日前，在国家能源局的统筹组织下，中国电力企业联合会联合多家单位共同发布《全国统一电力市场发展规划蓝皮书》（以下简称《蓝皮书》）。

《蓝皮书》明确，全国统一电力市场建设“三步走”：到2025年，初步建成全国统一电力市场，电力市场顶层设计基本完善，实现全国基础性交易规则和技术标准基本规范统一。到2029年，全面建成全国统一电力市场，推动市场基础制度规则统一、市场监管公平统一、市场设施高标准联通。到2035年，完善全国统一电力市场，支撑高水平社会主义市场经济体制的全面建成，激发全社会内生动力和创新活力。

国家能源局党组成员、副局长宋宏坤表示，建设全国统一电力市场是服务畅通国内大循环、构建新发展格局的重要支撑，是深化电力体制改革、实施能源安全新战略的核心任务，也是构建新型电力系统、促进能源绿色低碳转型的必然选择。当前全国统一电力市场建设成效明显，市场规则体系逐步建立，多层次市场框架基本形成，市场交易规模大幅提升，市场机制作用有效发挥。

《蓝皮书》指出，2023年全国中长期交易电量占市场交易电量比重在90%以上，发挥了保供稳价作用。电力现货市场进入转正式运行阶段，现货市场电力价格信号能够反映不同时段和不同地点的电力供需水平。辅助服务市场基本实现全国覆盖，市场化交易的辅助服务品种不断拓展。

新能源入市节奏进一步加快。《蓝皮书》明确，2023年，全国新能源市场化交易电量达6845亿千瓦时，占全部新能源发电的47.3%。部分大型发电企业新能源参与市场比例已超过50%。绿电、绿证交易规模不断扩大，2024年上半年全国绿电交易电量达到1519.3亿千瓦时，同比增长233%，交易绿证1.6亿个。

“随着新能源装机比重快速提升，我国电力系统运行和电力市场运营正发生变化，对电力体制改革提出更高要求，需要加强顶层设计。”中国电力企业联合会党委书记、常务副理事长杨昆表示，《蓝皮书》聚焦电力市场关键问题，研究提出适合我国国情和市场建设客观要求的市场发展规划思路、建设目标，标志着全国统一电力市场建设进入加速推进的新阶段。

国家能源局监管总监黄学农在发布《蓝皮书》时表示，统一电力市场建设应坚持安全可靠、市场导向、守正创新、系统协调的基本原则，按照三个发展阶段目标，分步骤、分阶段推进，近中期需完成构建多层次统一电力市场架构、功能完备和品种齐全的市场体系、适应绿色低碳转型的市场机制、系统安全充裕灵活互动的市场机制、统一开放公平有序的市场运营机制等8项重点任务。

其中，在构建适应绿色低碳转型的市场机制方面，《蓝皮书》明确，建立健全可再生能源消纳政策机制，优化完善适应新能源特性的市场机制，推动清洁能源逐步转为市场化消纳；健全完善大型风光基地电力交易机制，探索建立大型风光基地多类型主体联合参与的市场机制；持续扩大绿电交易规模，完善绿证核发和交易机制。

“2025年前，新能源市场化消纳占比超过50%；2029年前，实现新能源全面参与市场。稳妥推进水电、核电和分布式新能源市场化步伐，在保障能源安全的基础上按需入市。”《蓝皮书》显示。

(责编：郭思邈、高雷)

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