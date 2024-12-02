记者从国家知识产权局获悉，近日，国家知识产权局同意宁夏回族自治区开展国家级知识产权保护中心建设，未来将面向新材料和高端装备制造产业开展知识产权快速协同保护工作。至此，全国29个省（自治区、直辖市）已建设国家级知识产权保护中心达75家。

国家知识产权局相关负责人介绍，建设保护中心是宁夏建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区的具体举措，对优化全国知识产权保护中心区域布局具有重要意义。

“宁夏保护中心建成投入运行后，将充分发挥‘一站式’知识产权保护综合服务平台的作用，加速新旧动能转换和转型升级，服务创新链和产业链更好融合，营造良好创新和营商环境，支撑西部大开发和少数民族地区经济高质量发展。”国家知识产权局相关负责人说。（记者 宋晨）

(责编：袁勃、赵欣悦)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经