两部门联合出台政策推动中央企业创业投资基金高质量发展
2024年12月02日18:28 | 来源：新华社
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国务院国资委12月2日发布的信息显示，近日，国务院国资委、国家发展改革委联合出台政策措施，推动中央企业创业投资基金高质量发展，支持中央企业发起设立创业投资基金，重点投早、投小、投长期、投硬科技。
来自国务院国资委的信息显示，针对国资创业投资“不敢投”“不愿投”等问题，相关政策措施健全符合国资央企特点的考核和尽职合规免责机制。建立以功能作用为重点的创业投资基金全生命周期考核机制，既要“算总账”，对整体投资组合开展长周期考核评价；还要“算大账”，考核评价以功能作用发挥为核心，兼顾效益回报等要素，不以单纯追求财务回报为目标。（记者王希）
(责编：袁勃、赵欣悦)
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