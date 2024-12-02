人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

生态水循环体系加速构建 让放心水流进千万家

人民网记者 王绍绍
2024年12月02日19:25 | 来源：人民网
小字号

污水处理与生态水循环体系作为环境保护与资源利用的关键环节，影响着自然生态的平衡与城乡生态文明建设的进程。近年来，各地积极探索绿色发展理念，深化绿色转型战略，加速优化水资源的循环利用体系，推动生态水循环向更加高效、和谐的阶段发展。

数据显示，截至2023年底，我国城市污水处理厂数量已达到2929座，相较于2013年的1736座，实现了显著增长，年复合增长率高达5.37%。同时，水环境治理市场规模也持续扩大，2023年市场规模约为6701亿元。

在山东荣成，这座三面环海的城市，水资源却面临严峻挑战。荣成地形以山地和丘陵为主，占总面积的75%，河流多为季节性、间歇性，缺乏稳定的外来水源。人均水资源占有量仅为627立方米，不足全国平均水平的四分之一，是典型的严重缺水地区。

在荣成，成群结队的天鹅在此栖息。人民网记者 王绍绍摄

在荣成，成群结队的天鹅在此栖息。人民网记者 王绍绍摄

然而，每年的秋冬时节，成群结队的天鹅却选择在这片看似缺水的土地上栖息繁衍，荣成樱花湖因此被誉为城市中的天鹅湖”，吸引了大量游客前来观赏。

这一现象背后，彰显的是生态水循环体系的高效运作与绿色水务实践的显著成效。中国水务相关负责人介绍，近年来，荣成水务通过探索城乡水务一体化的新模式，构建区域涉水全产业链，实现了同网、同源、同质、同服务的四同”供水管理模式。通过将全市5座大中型水库和7座水厂供水主管道紧密相连，织就了一张总长超过780公里的供水网络。这张网络覆盖了近55万人口，覆盖率高达80%，设计总供水能力达到20万吨/日。

这一模式有效解决地区水资源分配不均的问题，为当地经济可持续发展提供了坚实的水资源保障，将城乡水务资源紧密融合，推动了资源的优化配置与高效利用。”相关负责人说。

业内专家表示，当前，人民群众对水的需求从有没有”转向好不好”，应进一步提升农村供水的保障标准、保障能力、保障质量，稳步推进农村饮水安全向农村供水保障转变，持续提升农村供水工程建设和管理水平，更好满足广大农村居民对美好生活的向往。

在俚岛镇大庄许家村，这个曾经的供水难题”村，如今已经实现了一户一表、抄表到户”，解决了饮水难”问题；在烟墩角村，厕所革命与污水治理的紧密结合，不仅改善了村民的生活环境，还为乡村旅游的发展注入了新的活力。据统计，荣成市已完成改厕16万余户，建成镇街一体化污水处理设施39台，农村生活污水治理率达到73.5%。

荣成俚岛镇大庄许家村。人民网记者 王绍绍摄

荣成俚岛镇大庄许家村。人民网记者 王绍绍摄

“农村污水处理面临治理点分散、覆盖范围广、情况复杂多样以及投资需求巨大的挑战。在未来，我们将加大农村污水治理宣传力度，让生态、环保、健康的生活理念深入人心，让荣成的每一个乡村都展现出望得见山、看得到水、记得住乡愁的独特风貌。” 荣成水务副总经理张军晓说。

数智化赋能污水处理，为生态水循环发展插上了新翅膀”。走进荣成智慧水务综合管理服务中心，一块大屏幕映入眼帘，上面实时更新着各镇村污水处理设施的报修信息。

张军晓向记者介绍道：这个平台收集了全市所有镇村污水处理和改厕的详细信息，每个农户都有一个唯一的九位数代码，便于我们进行实时监督管理。”

有关专家表示，现代信息技术的运用，加速实现了对污水管理的智能化升级。不仅提高了生态水循环的效率，还极大地提升了水质监测、供水保障和污水处理等方面的能力，为居民提供更加安全、便捷的用水服务。

荣成烟墩角村。人民网记者 王绍绍摄

荣成烟墩角村。人民网记者 王绍绍摄

“未来，污水治理领域需着力推进全方位协同发展，深度强化资源循环利用与绿色低碳理念，致力于水务行业的绿色化与低碳化转型。”上述专家建议，要加强智慧系统的构建与完善，重视技术创新与实际应用的融合，促进污水治理体系的绿色转型，实现生态循环、环境友好的高质量发展。（实习生李想对本文亦有贡献）

(责编：郭思邈、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
生态水循环体系加速构建 让放心水流进千万家
　　污水处理与生态水循环体系作为环境保护与资源利用的关键环节，影响着自然生态的平衡与城乡生态文明建设的进程。近年来，各地积极探索绿色发展理念，深化绿色转型战略，加速优化水资源的循环利用体系，推动生态水循环向更加高效、和谐的阶段发展。…
《蓝皮书》：到2029年全面建成全国统一电力市场
　　人民网北京12月2日电 （记者杜燕飞）日前，在国家能源局的统筹组织下，中国电力企业联合会联合多家单位共同发布《全国统一电力市场发展规划蓝皮书》（以下简称《蓝皮书》）。 《蓝皮书》明确，全国统一电力市场建设“三步走”：到2025年，初步建成全国统一电力市场，电力市场顶层设计基本完善，实现全国基础性交易规则和技术标准基本规范统一。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部