人民网记者 王绍绍

污水处理与生态水循环体系作为环境保护与资源利用的关键环节，影响着自然生态的平衡与城乡生态文明建设的进程。近年来，各地积极探索绿色发展理念，深化绿色转型战略，加速优化水资源的循环利用体系，推动生态水循环向更加高效、和谐的阶段发展。

数据显示，截至2023年底，我国城市污水处理厂数量已达到2929座，相较于2013年的1736座，实现了显著增长，年复合增长率高达5.37%。同时，水环境治理市场规模也持续扩大，2023年市场规模约为6701亿元。

在山东荣成，这座三面环海的城市，水资源却面临严峻挑战。荣成地形以山地和丘陵为主，占总面积的75%，河流多为季节性、间歇性，缺乏稳定的外来水源。人均水资源占有量仅为627立方米，不足全国平均水平的四分之一，是典型的严重缺水地区。

在荣成，成群结队的天鹅在此栖息。人民网记者 王绍绍摄

然而，每年的秋冬时节，成群结队的天鹅却选择在这片看似缺水的土地上栖息繁衍，荣成樱花湖因此被誉为“城市中的天鹅湖”，吸引了大量游客前来观赏。

这一现象背后，彰显的是生态水循环体系的高效运作与绿色水务实践的显著成效。中国水务相关负责人介绍，近年来，荣成水务通过探索城乡水务一体化的新模式，构建区域涉水全产业链，实现了同网、同源、同质、同服务的“四同”供水管理模式。通过将全市5座大中型水库和7座水厂供水主管道紧密相连，织就了一张总长超过780公里的供水网络。这张网络覆盖了近55万人口，覆盖率高达80%，设计总供水能力达到20万吨/日。

“这一模式有效解决地区水资源分配不均的问题，为当地经济可持续发展提供了坚实的水资源保障，将城乡水务资源紧密融合，推动了资源的优化配置与高效利用。”相关负责人说。

业内专家表示，当前，人民群众对水的需求从“有没有”转向“好不好”，应进一步提升农村供水的保障标准、保障能力、保障质量，稳步推进农村饮水安全向农村供水保障转变，持续提升农村供水工程建设和管理水平，更好满足广大农村居民对美好生活的向往。

在俚岛镇大庄许家村，这个曾经的“供水难题”村，如今已经实现了“一户一表、抄表到户”，解决了“饮水难”问题；在烟墩角村，厕所革命与污水治理的紧密结合，不仅改善了村民的生活环境，还为乡村旅游的发展注入了新的活力。据统计，荣成市已完成改厕16万余户，建成镇街一体化污水处理设施39台，农村生活污水治理率达到73.5%。

荣成俚岛镇大庄许家村。人民网记者 王绍绍摄

“农村污水处理面临治理点分散、覆盖范围广、情况复杂多样以及投资需求巨大的挑战。在未来，我们将加大农村污水治理宣传力度，让生态、环保、健康的生活理念深入人心，让荣成的每一个乡村都展现出‘望得见山、看得到水、记得住乡愁’的独特风貌。” 荣成水务副总经理张军晓说。

数智化赋能污水处理，为生态水循环发展插上了新“翅膀”。走进荣成智慧水务综合管理服务中心，一块大屏幕映入眼帘，上面实时更新着各镇村污水处理设施的报修信息。

张军晓向记者介绍道：“这个平台收集了全市所有镇村污水处理和改厕的详细信息，每个农户都有一个唯一的九位数代码，便于我们进行实时监督管理。”

有关专家表示，现代信息技术的运用，加速实现了对污水管理的智能化升级。不仅提高了生态水循环的效率，还极大地提升了水质监测、供水保障和污水处理等方面的能力，为居民提供更加安全、便捷的用水服务。

荣成烟墩角村。人民网记者 王绍绍摄

“未来，污水治理领域需着力推进全方位协同发展，深度强化资源循环利用与绿色低碳理念，致力于水务行业的绿色化与低碳化转型。”上述专家建议，要加强智慧系统的构建与完善，重视技术创新与实际应用的融合，促进污水治理体系的绿色转型，实现生态循环、环境友好的高质量发展。（实习生李想对本文亦有贡献）

(责编：郭思邈、高雷)

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