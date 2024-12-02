人民网北京12月2日电 （记者许维娜）为强化人才对行业数据安全工作的关键支撑，提升我国数据安全治理能力，保障数据要素安全可控、有序流动。业界专家建议，应以赛选才，扩宽数据安全人才选拔渠道。

在此背景下，作为“电信和互联网行业数据安全人才强基计划”的组成部分，第二届“强基杯”数据安全大赛于11月6日在全国范围内正式启动。该大赛旨在挖掘、培养和展示数据安全领域人才，为国家数据安全事业注入新的活力。

据悉，本次大赛由中国互联网协会主办，大赛面向全国工业、电信、金融、能源、医疗、政务等重要行业单位，以及院校、科研机构、网络与数据安全服务企业和数据安全爱好者等开放参赛，提供了一个展示技能、竞技比拼和交流互动的专业平台。

中国互联网协会相关负责人介绍，去年首届“强基杯”的举办，吸引了来自全国31个省、自治区、直辖市的613支队伍、2000位选手参赛，展示了新一代数据安全人才的卓越风采。本届大赛，吸引了更多企业和高校学生的积极参与，涵盖了计算机科学与技术、软件工程、信息安全等相关专业方向的全日制在籍学生。

具体而言，大赛在赛道设置、赛制规则和对战场景等方面也进行了全面优化。此外，大赛提供多项奖项和荣誉激励人才。突出选手和团队可获赛区及全国个人和团队奖项，团队奖项分为一、二、三等奖，个人奖项包括“数据安全技术之星”等称号。优秀案例将编入数据安全实践集，推广宣传，激励行业市场对优秀队伍和单位的投入和探索。

(责编：郭思邈、高雷)

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