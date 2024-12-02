人民网北京12月2日电 （记者杜燕飞）我国单管输气量最大的天然气管道——中俄东线天然气管道（以下简称中俄东线）2日全线贯通，年输气能力增至380亿立方米，实现了“北气南下”直抵上海。预计2025年，通过中俄东线进入长三角地区的天然气将进一步增加近50亿立方米，有效提升区域天然气供应能力和调峰应急保障能力。

据测算，中俄东线每年向沿线地区供应的天然气资源，可减少二氧化碳排放量1.64亿吨、减少二氧化硫排放量182万吨。

中俄东线甪直联络作业区。受访者供图

据介绍，中俄东线是继中亚管道、中缅管道后向我国供气的第三条跨境天然气长输管道。中俄东线北起黑龙江黑河，南至上海，途经9个省、自治区、直辖市，分北段（黑龙江黑河—吉林长岭）、中段（吉林长岭—河北永清）、南段（河北永清—上海）三段核准建设。中俄东线全线贯通前，黑河、五大连池、沈阳、安平等10座压气站先后建成，秦皇岛站增压工程和五大连池、肇源、锦州等压气站备用压缩机组项目按期投产，推动中俄东线输送能力提前达到设计输量，确保沿线地区能源供应稳定。

中俄东线甪直联络站工作人员对天然气管道进行巡检。受访者供图

“自2019年12月北段率先投产通气以来，中俄东线累计输气量已突破800亿立方米，天然气供应渠道更加多元，带动了沿线产业转型升级，惠及沿线4.5亿人口。”国家管网集团相关负责人说，中俄东线全线贯通后，与东北管网、陕京管道系统、西气东输管道系统、沿海多座液化天然气接收站等实现互联互通，增强了我国东部地区天然气供应能力和应急调峰保障能力，对“十四五”期间构建我国天然气管网“四大战略通道+五纵五横”格局、更好保障国家能源安全具有重要意义。

中俄东线首站黑河作业区采用了国产压缩机组。受访者供图

据介绍，作为我国第三代大输量天然气管道标志性工程，中俄东线是我国首条采用1422毫米超大口径、X80高钢级、12兆帕高压力等级、具有世界级水平的天然气管道工程，是我国首条智能管道工程。

“中俄东线全线压缩机组、站场均采用远程‘一键启停’技术，实现多种工况、多种模式下的自动判断和控制，并通过管道在线和离线仿真系统、压缩机组动态效率监测系统、光纤预警监测系统等多项自主研发的配套智能系统，提升管道智能化运行水平。”上述负责人介绍，管道沿线36台大功率压缩机组选用国产设备，离心式压缩机、高速同步电机、变频器等关键部件国产化率达到100%；自主研发的管道核心控制系统具备每秒24万点数据更新能力，管道“神经中枢”实现自主可控；首次应用了全自动化焊接、全自动超声波检测、全机械化防腐补口等技术和国产化施工设备，推动了管道装备制造能力的升级。

(责编：郭思邈、高雷)

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