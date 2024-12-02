新华社北京12月2日电（记者张辛欣、张晓洁）记者2日从工业和信息化部获悉，我国将完善优质企业梯度培育体系，探索建立专精特新赋能体系，健全与专精特新中小企业成长相适应的要素保障制度。

近日举行的2024专精特新中小企业发展大会上，工业和信息化部公布了这样一组数据：截至目前，我国已累计培育专精特新“小巨人”企业1.46万家，专精特新中小企业超14万家。目前“小巨人”企业中近九成是制造业企业，超八成分布在集成电路、航空航天等战略性新兴产业链上，超九成为国内外知名大企业的配套供应商。

工业和信息化部部长金壮龙表示，我国着力营造中小企业发展良好环境，初步构建形成与专精特新中小企业成长相适应的政策体系，专精特新企业群体进一步壮大、创新能力明显提升。下一步，将发挥“小巨人”企业引领作用，完善大中小企业融通创新和产学研协同创新机制，实施中小企业数字化赋能专项行动，建好用好全国中小企业服务“一张网”，加强政策协同，支持“小巨人”企业打造新动能、攻坚新技术、开发新产品，强化产业链配套能力。

(责编：赵欣悦、袁勃)

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