交易商协会通报4家金融机构对交易员激励过度
2024年12月02日20:41 | 来源：新华社
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记者12月2日从中国银行间市场交易商协会获悉，近期，交易商协会已查实4家金融机构债券交易内控管理不健全，对交易员激励过度，导致部分交易员交易行为扭曲，通过集中资金优势连续买卖、自买自卖和频繁报价撤价诱导交易等方式影响债券价格，部分交易涉及利益输送。
据悉，这4家金融机构分别为江苏常熟农村商业银行股份有限公司、江苏江南农村商业银行股份有限公司、江苏昆山农村商业银行股份有限公司、江苏苏州农村商业银行股份有限公司。
交易商协会表示，将根据相关法律法规以及自律规则予以自律处分并移送相关部门。（记者张千千、刘开雄）
(责编：袁勃、赵欣悦)
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