新华社北京12月2日电（记者吴雨）中国人民银行行长潘功胜2日表示，中国人民银行将优化货币供应量统计，将个人活期存款和非银行支付机构客户备付金这两项流动性强的金融工具纳入狭义货币（M1）统计，并加强对广义货币（M2）等各层次货币供应量和社会流动性的监测。

这是潘功胜在当日举行的2024中国金融学会学术年会暨中国金融论坛年会上介绍的。潘功胜表示，今年以来，中国经济运行总体平稳，中国人民银行坚持支持性的货币政策立场，数次实施货币政策调整，特别是9月下旬以来，推出了一揽子金融政策，全力推动实现全年经济发展预期目标。

谈及明年货币政策走向，潘功胜表示，中国人民银行将继续坚持支持性的货币政策立场和政策取向，综合运用多种货币政策工具，加大逆周期调控力度，保持流动性合理充裕，降低企业和居民综合融资成本。发挥好结构性货币政策工具作用，重点加强对科技创新、绿色金融、消费金融等领域的支持力度，促进房地产市场和资本市场平稳发展。积极推动货币政策框架改革，强化利率政策执行和传导，丰富货币政策工具箱。

此外，中国金融学会理事会会长易纲也在年会上表示，目前我国货币政策传导机制愈发畅通，利率对宏观经济运行的调节作用持续增强。以价格型调控为主导、以利率为核心的货币政策框架，辅之以结构性货币政策的量化指导，为中国人民银行履行好稳定货币币值、促进经济增长的使命奠定了坚实基础，可有效应对来自内外部的多重冲击。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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