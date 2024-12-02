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@13亿多参保人！职工医保个账将迎来“跨省共济”

2024年12月02日21:46 | 来源：新华网
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新华社南京12月2日电 题：@13亿多参保人！职工医保个账将迎来“跨省共济”

新华社记者徐鹏航、朱筱

通过国家医保服务平台APP的医保钱包功能，苏州市居民杜女士仅需不到一分钟，就能将个人账户里的钱实时转给远在河南的父亲，用于其看病就医。

而这样的“跨省共济”，即将在全国更多省份铺开。

参保人在使用国家医保服务平台APP医保钱包功能。（江苏省医保局供图）

参保人在使用国家医保服务平台APP医保钱包功能。（江苏省医保局供图）

12月2日，国家医保局在江苏省苏州市举行医保个人账户跨省共济启动仪式。记者了解到，江苏、河北等9个省份31个统筹区，已于近日正式上线了医保个人账户的跨省共济功能。

这是继全国所有省份已实现个人账户省内共济，23个省份扩大至“近亲属”共济之后，个账共济再次迈出的重要一步。

跨省共济，将“盘活”更多医保个账资金——

数据显示，2023年全国医保个人账户年收入及支出均超6000亿元，当年医保个人账户结存累计约1.4万亿元。医保个人账户使用范围的扩大，对盘活个人账户“沉睡”资金起到积极作用。

“职工医保个人账户共济打破省域限制，能够丰富资金的使用主体，惠及更广大人民群众的身体健康。”国家医保局大数据中心主任付超奇说。

今年1月至10月，职工医保个账共济金额达369亿元，其中同一统筹区内共济2.63亿人次，共济金额329.75亿元；省内跨统筹区共济1976.29万人次，共济金额39.33亿元。随着跨省共济的到来，共济金额有望进一步上升。

跨省共济，将惠及更多参保人——

当前，我国跨省流动人口约1.5亿，实现医保个账跨省共济，是广大参保人的真切需求。

国家医保局有关负责人表示，个人账户“近亲属”间的跨省共济，有助于减轻家庭医疗负担，增强个人及家庭的抗风险能力，让身处不同省份的家庭成员能够灵活、高效地调配和使用个人账户资金，以应对看病就医需要。

医保钱包是有效实现跨省共济的重要途径。据悉，国家医保局已在江苏等9个省份开展医保钱包试点工作，目前已有近2.7万人使用医保钱包，成功转账1423笔，共39.9万元，已有参保人使用医保钱包进行就医购药和参保缴费等，总体应用效果良好。

个人账户使用对象由“本人”到“配偶、父母、子女”、再到“近亲属”；共济地域由本统筹区到省内、再到跨省——职工医保个账共济政策的不断推进，背后是民有所呼，政有所应，关系的是广大人民群众的切身利益。

“职工医保个账跨省共济，涉及3亿多职工医保参保人员和近10亿居民医保参保人员，规模巨大，一个都不能少。”国家医保局副局长黄华波说，跨省共济计划于2025年全面实现，让人民群众的医保获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

(责编：袁勃、赵欣悦)
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