新华社北京12月2日电 题：M1统计口径“纳新”有何考量？

新华社记者吴雨、任军

中国人民银行2日发布公告称，决定自统计2025年1月份数据起，启用新修订的狭义货币（M1）统计口径。此次M1“纳新”，有两项流动性强的金融工具被纳入新统计口径。这是出于何种考虑？又将带来哪些影响？

货币供应量是某一时点承担流通和支付手段的金融工具的总和，是金融统计和分析的重要指标。我国向社会公布的货币供应量统计表，按照流通中便利程度的不同，将货币供应量分为流通中货币（M0）、狭义货币（M1）、广义货币（M2）。

在修订前，M1包括M0、单位活期存款；M2包括M1、单位定期和其他存款、个人存款、非存款类金融机构存款、非存款机构部门持有的货币市场基金份额。中国人民银行有关负责人介绍，此次修订后，M1将包括M0、单位活期存款、个人活期存款、非银行支付机构客户备付金。

也就是说，中国人民银行将把个人活期存款和非银行支付机构客户备付金，这两项流动性强的金融工具纳入M1统计。

为什么要调整M1的统计口径呢？

其实，货币供应量统计口径并非一成不变，主要根据金融工具的流动性、与经济的匹配度动态调整。中国人民银行一直非常重视对货币供应量口径的调整，M2的统计口径就经过逐步拓展，先后纳入了非存款类金融机构存款、货币市场基金份额等。

中国人民银行有关负责人表示，近年来，我国金融市场和金融创新迅速发展，金融工具的流动性发生了重大变化，符合货币供应量特别是M1统计定义的金融产品范畴发生了演变，需要考虑对货币供应量的统计口径进行动态完善。

在现行M1的基础上，为啥要进一步纳入个人活期存款、非银行支付机构客户备付金？

在创设M1时，我国还没有个人银行卡，更无移动支付体系，个人活期存款无法用于即时转账支付，因此未包含在M1中。

“随着支付手段的快速发展，目前个人活期存款已具备转账支付功能，无需取现可随时用于支付，与单位活期存款流动性相同，应将其计入M1。”中国人民银行有关负责人说。

至于非银行支付机构客户备付金，中国人民银行发布的2024年第三季度中国货币政策执行报告中有所解释。报告称，网络支付快速发展，非银行支付机构客户备付金在日常支付中被广泛使用，具有与活期存款相同的货币属性，也可同步研究纳入M1统计。

“从国际上看，主要经济体M1统计口径大都包含个人活期性质的存款及其他高流动性的支付工具。”中国人民银行有关负责人说。

记者了解到，中国人民银行将于2025年1月份起按修订后口径统计M1，预计将于2月上旬向社会公布。在首次公布的同时，还将公布2024年1月份以来修订后的M1余额和增长速度数据。

中国人民银行行长潘功胜在当日举行的2024中国金融学会学术年会暨中国金融论坛年会上表示，中国人民银行将优化货币供应量统计，并加强对M2等各层次货币供应量和社会流动性的监测。明年中国人民银行将继续坚持支持性的货币政策立场和政策取向，综合运用多种货币政策工具，加大逆周期调控力度，保持流动性合理充裕。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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