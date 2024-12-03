南水北调中线引江补汉工程首台硬岩掘进机始发
2024年12月03日05:48 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京12月2日电 （记者李晓晴）记者从水利部和中国南水北调集团有限公司获悉：12月2日，南水北调中线引江补汉工程首台硬岩掘进机（TBM）“江汉先锋号”在土建4标8号平洞顺利始发掘进，标志着引江补汉工程正式进入TBM掘进施工新阶段。
“江汉先锋号”是南水北调中线引江补汉工程下线的首台硬岩掘进机，也是目前国内引水隧洞项目中使用的最大直径单护盾硬岩掘进机，开挖直径12.23米。引江补汉工程是南水北调后续工程首个开工建设的重大项目，从长江三峡库区引水入汉江，沿线由南向北依次穿越宜昌市夷陵区、襄阳市保康县和谷城县、十堰市丹江口市，输水线路总长194.7公里，采用10台直径12米级硬岩掘进机，预计2029年底实现贯通。
《 人民日报 》（ 2024年12月03日 04 版）
(责编：岳弘彬、牛镛)
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