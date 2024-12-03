郭 玥

绿色种养循环加快推广、农膜科学使用回收模式助企惠农……从源头减量到末端治理，从强化监管到资源化利用，农业面源污染综合防治取得积极成效。

防治农业面源污染，不仅有助于提升农产品质量、实现农业绿色转型发展，也是加强农村生态文明建设的必要举措。然而，农业面源污染具有分散性、不确定性、滞后性等特点，集成技术相对缺乏、市场参与度不足等问题依然存在，防治工作任重道远。需要进一步完善污染治理监督体系、推动农业结构调整和布局优化，加强绿色农业技术研发与共享，汇聚起推动农业减“污”、发展增“绿”的强大合力。

绿色是农业的底色、生态是农业的底盘。期待农业不断向绿而行，绘出更加美丽的广阔田野、绿水青山，绘就宜居宜业和美乡村新画卷。

《 人民日报 》（ 2024年12月03日 06 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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