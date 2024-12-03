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提高资金使用效率 有效减轻群众负担

医保个人账户开启跨省共济功能

2024年12月03日05:49 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京12月2日电 （记者孙秀艳）12月2日，国家医保局在江苏苏州正式启动全国医保个人账户跨省共济功能。在现场，杜女士通过自己的“医保钱包”给身在河南的父亲转账500元，身为杜女士医保共济人的父亲即时收到款项，用于看病就医。

　　据介绍，在国家医保局统筹推动下，目前，江苏、河北等9个省份31个统筹区，已正式上线医保个人账户的跨省共济功能，打破个人账户原有地域限制，进一步扩大其使用范围。这对提升广大参保群众及其家庭的保障水平、合理化配置资源都将起到积极助推作用。

　　2021年国办印发文件，将职工医保个人账户使用范围从职工本人，扩大到其参加基本医保的“配偶、父母、子女”。今年7月，国办再次印发文件，进一步将职工医保个人账户共济亲属的范围由“配偶、父母、子女”，扩大至其参加基本医保的“近亲属”。

　　数据显示，2023年全国医保个人账户年收入及支出均超6000亿元，当年医保个人账户结存累计约1.4万亿元。近年来，医保部门持续推进医保个人账户改革，提高资金使用效率，全国职工医保个人账户支出占收入比例从2019年的81%提高至2023年的96%。目前，所有省份均已实现职工医保个人账户省内共济，23个省份已将共济范围扩大至“近亲属”，1—10月共济金额达369亿元。

　　一直以来，由于待遇政策、系统交互、信息传输、数据安全等问题，医保个人账户跨省、跨险种共济存在诸多困难。此次个人账户跨省共济的路径探索，依托全国统一的医保信息平台，创新以“医保钱包”为载体，用信息化手段有效赋能医保体制深化改革。

　　国家医保局有关负责人表示，我国跨省流动人口约1.5亿，推进医保个人账户跨省共济，将有利于进一步用好用活医保个人账户资金，提高资金使用绩效，有效减轻群众负担，提升保障能力。医保部门将持续关注人民群众的需求和呼声，加快推进个人账户跨省共济工作。

　　《 人民日报 》（ 2024年12月03日 06 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)
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