本报北京12月2日电 （记者韩鑫）近日，随着“盛畅777”轮在海南洋浦获颁“中国洋浦港”船籍港船舶所有权证书，我国首个国际船舶登记管理机构——海南国际船舶登记管理局正式启动运行。

海南国际船舶登记管理局于今年9月正式获批设立，主要负责“中国洋浦港”籍国际船舶的登记、综合质量管理、检验监督、船旗国服务、政策研究等工作，旨在构建与高水平自由贸易港相适应、比肩航运发达国家（地区）的制度体系，通过实施高度自由便利开放的航运政策，加快航运配套产业和要素布局，维系国家产业链供应链韧性和安全水平。

《海南自由贸易港建设总体方案》发布以来，海事部门积极开展海南自由贸易港国际船舶登记制度改革创新，海南全岛新增航运类主体近700家，新登记或转籍“中国洋浦港”船舶47艘，新增国际运力533.21万载重吨，海南航运业蓬勃发展，各类航运要素正加速集聚。

《 人民日报 》（ 2024年12月03日 06 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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