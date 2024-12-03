过去8个月，8大类家电新增10.2万种，同比增长79%——

徐佩玉 王坤垚

逛逛家电市场，你是否发现新技术、新功能、新场景更多了？国家市场监管总局对登记使用商品条码的消费品数据监测显示，3月7日至11月7日，冰箱、洗衣机、电视、空调、电脑、热水器、家用灶具和吸油烟机等8类家电产品数量增长突出，共新增10.2万种，同比增长79%。

家电品种持续上新的背后，既是消费需求日益多元化、智能化的体现，也是家电企业拼实力、拼创新的成果。

绿色化、智能化、个性化成为新趋势

最近，小米新一代洗衣机“米家双区洗双洗烘洗衣机”成了网红产品。这款洗衣机特别之处在于，在不改变传统洗衣机外观尺寸的前提下，增加了内衣专筒，实现双筒同洗同烘。不少消费者表示，家里没有地方装多个洗衣机但又希望能将内外衣分开洗，小米这款洗衣机精准解决了这个痛点。

不仅是洗衣机，冰箱也玩出了新花样。聚焦各类场景及用途，既有可以安装在浴室的美妆冰箱，恒温恒湿用来存储护肤品、美妆产品，也有集成冷藏、充电、储存、照明、音箱等功能的便携式冰箱，随着厨房整体定制的推广，超薄零嵌入的冰箱也越来越多。

在家电市场，新技术加速应用，新品类、新产品不断涌现，绿色化、智能化、个性化成为新趋势。

在北京市一家电器卖场内，“绿色智能”“一级能效”“静音环保”等宣传标语随处可见。“目前门店里一级能效家电产品占比超90%。”卖场的工作人员说，“我们卖场专门设立了节能减排家电专区，有智能变频空调、无氟环保型冰箱、静音节水型洗衣机等，吸引了大量消费者前来咨询和购买。”

绿色化已经成为家电领域的换新方向。海尔博观冰箱新的变频技术，相比传统冰箱制冷速度快4倍，产品节能15%；长虹空调新品的能效比高达5.0，比普通一级能效每天可节省4.7度电……绿色家电的品类越来越多，功能越来越丰富。

智能化家电走俏，更多“懒人”家电新品涌入市场。随着国内居民物质生活水平提升和生活节奏加快，消费者希望通过家电解放双手，拥有更多“宅家”休闲时间。从全自动洗碗机、智能炒菜机到语音控制的智能音箱、扫拖一体机器人，各种创新产品抓住了消费者的目光。“近半年来我陆续给家里换了智能晾衣架、洗地机和智能门锁，还给自己入手了一个吹卷一体的智能吹风机，这些产品为我的日常生活节省了不少时间。”来自浙江的80后汤女士说。

对年轻消费者来说，个性化产品更具吸引力。商家瞄准细分市场，推出具备特定功能、精准契合用户个性化需求的家电产品。北京的00后李先生说：“我新入手了一款智能冰箱，它配备了一款全新智能控制系统，不仅能够通过手机App远程控制冰箱的温度、门锁开关，还能实时监控食品保存状况、根据已有食材生成健康食谱，这种个性化产品让我眼前一亮，立刻就下单买回家了。”

“家电市场上，家电产品不断向个性化定制和智能化方向发展。在这一消费趋势的推动下，家电企业纷纷推出创新产品，以满足消费者日益变化的需求。”中国社科院工业经济研究所副研究员黄娅娜对笔者表示。

更好满足不断升级的消费需求

8类家电产品中，哪些大类的品种同比增速更快？

市场监管总局的数据显示，过去8个月冰箱新增1.1万种，同比增长140.5%；洗衣机新增0.5万种，同比增长8.8%；空调新增2.2万种，同比增长156.8%；电脑新增3.3万种，同比增长67.7%；热水器新增1.1万种，同比增长187.2%；家用灶具新增1.2万种，同比增长120.4%；吸油烟机新增0.5万种，同比增长257.3%。仅有一类同比增长速度有所下降，电视新增0.3万种，同比下降。

家电为何会持续涌现新品？

政策引领是重要方面。早在2016年，国务院办公厅就发布《关于开展消费品工业“三品”专项行动营造良好市场环境的若干意见》，提出消费品工业要增品种、提品质、创品牌。2022年发布的《数字化助力消费品工业“三品”行动方案（2022—2025年）》明确，要推出更多创新产品顺应消费升级趋势，以优质供给助力消费升级。消费品工业“三品”战略实施以来，企业下功夫“增品种”，在产品开发、外观设计、产品包装、市场营销等方面加强创新，积极开展个性化定制、柔性化生产，消费品种类不断细化和丰富。

今年3月国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》以来，全国各地纷纷响应，推出了力度空前的家电以旧换新补贴政策。这些政策不仅为消费者提供了实质性的经济激励，也有效激发了市场活力，促进了家电消费的新一轮增长。消费者在享受到政策红利的同时，也对家电产品的更新换代产生了更大的兴趣和需求，从而推动了整个家电行业的健康发展和持续创新。

供给创新，是为了更好满足不断升级的消费需求。

黄娅娜分析，随着智能家电的普及，消费者对家电智能化水平要求越来越高。从语音控制、远程控制到场景设置，消费者不仅要求这些家电产品能够提高家庭生活的效率，还产生了提升舒适性、安全性等需求。同时，随着健康意识的增强，消费者对家电产品的健康舒适性需求日益增长。例如，冰箱行业开始聚焦更高效的保鲜技术，以延长食物的新鲜度；空调产品更注重实现室内环境的恒温恒湿，为用户提供更加舒适的居住体验；除螨仪、空气净化器等健康类家电产品的需求不断攀升，反映出公众对健康生活环境的重视。

除了产品功能，家居美学成为家电设计的重要考量因素，嵌入式冰箱、中央空调等产品因其与家居环境的和谐融合而受到消费者青睐。个性化定制需求的兴起，也为家电市场注入了新活力。从专为内衣设计的洗衣机到针对母婴需求定制的小家电，这些产品不仅满足了特定用户群体的特定需求，也展现了家电行业对消费者个性化需求的积极响应。

中国已成为全球家电主要生产国

中国已成为全球家电的主要生产国。黄娅娜表示，从技术创新、产品设计到品牌建设，中国家电产业均展现出了卓越的实力。线上与线下的融合也在不断深化，为消费者提供了更便捷和丰富的购物体验。

黄娅娜认为，展望未来，进一步激发家电市场活力的策略主要集中在两个方面：

通过以旧换新政策来激活国内的家电置换需求。从国内市场来看，专家分析，当前中国家电行业已经从单纯的“增量时代”进入了“增量和存量并重时代”，激活庞大存量市场将带来更多的商业空间和发展机遇，推动从“无”到“有”的消费需求向从“有”到“优”的全面升级释放。“未来的市场策略将更多聚焦于在既定市场下推动以旧换新，尤其是那些具备新功能的智能家电，仍有巨大的市场潜力等待挖掘。”黄娅娜说。

积极开拓国际市场，进行全球布局。黄娅娜表示，中国家电产业孕育了众多家喻户晓的品牌，这些品牌不仅在国内市场占据了较高的份额，更在全球范围内展现出了强大的竞争力。事实上，中国生产的空调、冰箱、洗衣机和电视等大家电，全球市场占有率预计超过70%。

中国家电企业拓展海外市场的同时，不少跨国公司将全球家电创新中心放在中国。今年6月，位于江苏南京的博西家电中国研发中心升级为“博西家电全球研发中心”。据了解，博西中国将成为博西家电集团全球的创新引擎，目前集团正深化与中国科研机构和高校的合作。松下冰箱全球研发中心也已经在江苏无锡开业，围绕松下冰箱及关键零部件的核心技术加大研发投入。

这是因为跨国企业看到了中国家电市场的巨大潜力。博西家用电器集团大中华区总裁宋凛冰表示，中国消费者非常愿意尝试新事物，特别愿意尝试那些创新型、互联互通的家电产品。“目前，洗碗机、干衣机等新兴家电品类在中国市场的渗透率有大幅提升空间，它们的增长速度超越了冰箱、洗衣机等传统家电品类。”他认为，以旧换新政策还带动了各类潮流产品的销售增长，并显著提高了高端产品的市场份额，预计市场上的新产品会加速迭代。

随着技术创新、政策支持、需求升级，未来家电市场上将涌现更多新品，为消费者的美好生活提供更多可能。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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