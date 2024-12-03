人民网北京12月3日电 （记者黄盛）重型燃机自主运维检修体系、1500m以深铅锌深地开采技术应用场景、通信保障关键技术与应用示范……近日，国务院国资委、工业和信息化部、国家能源局联合印发中央企业科技成果应用拓展工程首批项目清单，遴选确定产线带动、产品牵引、工程推动、中试平台、场景创建等5类共计50个项目。

为加快推动科技成果在中央企业应用推广，2024年5月，国务院国资委等部门共同启动实施中央企业科技成果应用拓展工程，聚焦国家重大战略需求，以应用场景开放为牵引，促进各类创新主体科技成果在中央企业体系化、规模化应用，加快新技术新产品迭代升级，推动科技创新与产业创新深度融合。

据介绍，在央企科技成果应用拓展工程项目遴选过程中，开放性成为重要标准之一。国务院国资委等部门提出，工程项目应遵循市场规律，突出开放市场和资源，为各类创新主体成果提供试验验证和应用场景，助力科技成果在应用中迭代升级。

对于首批遴选出的50个项目，国务院国资委等部门要求相关企业加速项目启动实施，强化市场和场景牵引，加强与各类创新主体协同合作，在稳增长、扩投资中发挥更大作用。

“我们鼓励中央企业优化产品准入条件和采购应用制度，积极推进首台（套）、首批次、首版次应用，促进原创技术成果向现实生产力加快转化。”国务院国资委有关负责人表示，国务院国资委将会同有关部门加强政策指导，对拓展工程项目在自主产品招标采购、行业准入、容错免责等方面给予支持。

中国企业改革与发展研究会研究员吴刚梁向记者表示，企业是科技创新的主体，当前中央企业要把科技创新作为“头号任务”，全面提升企业自主创新能力，加快科技成果推广应用，特别是要发挥组织者作用，强化统筹布局及组织推动实施。位于行业龙头的中央企业要发挥产学研主导作用，将一些科研基础设施、技术资源和应用场景向民营企业开放，以便民企方便地获取所需资源，降低科研创新的成本和门槛，实现资源的共享与互补，推动各类创新主体共同发展。

也有业内人士表示，中央企业科技成果应用拓展工程的实施将有助于加速科技成果向实际生产力的转化，强化市场和场景牵引，并加强与各类创新主体的协同合作。通过这些措施，中央企业将建设成为自主创新产品的“友好市场”，在稳定增长和扩大投资中发挥更大的作用。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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