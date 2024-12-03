人民网北京12月3日电 （记者黄盛）中国人民银行（以下简称“央行”）决定自统计2025年1月份数据起，启用新修订的狭义货币（M1）统计口径。修订后的M1包括：流通中货币（M0）、单位活期存款、个人活期存款、非银行支付机构客户备付金。

为什么要修订狭义货币（M1）统计口径？央行有关负责人对此向记者表示，货币供应量是某一时点承担流通和支付手段的金融工具的总和，是金融统计和分析的重要指标。一直以来，央行非常重视根据经济金融发展和金融工具的流动性变化对货币供应量口径进行调整。

例如，M2已从包括流通中货币、单位存款和个人存款的口径逐步拓展，先后纳入非存款类金融机构存款、货币市场基金份额等。近年来，我国金融市场和金融创新迅速发展，金融工具的流动性发生了重大变化，符合货币供应量特别是M1统计定义的金融产品范畴发生了演变，需要考虑对货币供应量的统计口径进行动态完善。

据上述负责人介绍，此次M1统计口径修订，是在现行M1的基础上，进一步纳入个人活期存款、非银行支付机构客户备付金。个人活期存款和非银行支付机构客户备付金目前包含在M2中，尚未包含在M1中。一是关于个人活期存款，在创设M1时，我国还没有个人银行卡，更无移动支付体系，个人活期存款无法用于即时转账支付，因此未包含在M1中。但随着支付手段的快速发展，目前个人活期存款已具备转账支付功能，无需取现可随时用于支付，与单位活期存款流动性相同，应将其计入M1。二是关于非银行支付机构客户备付金，可以直接用于支付或交易，具有较强的流动性，也应纳入M1。从国际上看，主要经济体M1统计口径大都包含个人活期性质的存款及其他高流动性的支付工具。

央行党委书记、行长潘功胜在12月2日举行的2024中国金融学会学术年会暨中国金融论坛年会上提出，优化货币供应量统计，将个人活期存款和非银行支付机构客户备付金这两项流动性强的金融工具纳入M1统计，并加强对M2等各层次货币供应量和社会流动性的监测。

另据了解，央行将于2025年1月份数据起开始按修订后口径统计M1，预计将于2月上旬向社会公布。在首次公布的同时，还将公布2024年1月份以来修订后的M1余额和增长速度数据。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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