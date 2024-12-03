原标题：全球首台252千伏真空环保断路器投运

科技日报广州12月2日电 （记者叶青）记者2日从南方电网广东广州供电局获悉，由其牵头研制的全球首台252千伏单断口真空环保断路器，近日在广州供电局220千伏芳村变电站成功投运。这标志着全国产252千伏真空环保开关率先进入实用化阶段，将进一步巩固我国在高压真空开关领域的优势地位。

据了解，传统高压开关使用六氟化硫气体，其温室效应是二氧化碳的两万多倍。真空开关作为一种较为理想的解决方案，近年来已成为行业研究热点。在国家重大项目支持下，广州供电局积极践行国家“双碳”目标，带动上下游制造企业共同攻关，开创性地将真空灭弧室电压水平首次提高到252千伏，实现了我国高电压等级真空开断技术从跟跑、并跑到领跑的转变。

据了解，该产品具备对传统六氟化硫开关全面替代的能力，本次示范工程的成功投运将拉开高压开关无氟化变革的序幕。未来，产品全面铺开应用后，预计全国每年将减少二氧化碳排放约1200万吨，相当于种植林地树木60万亩，对于“双碳”目标的实现和建设环境友好型社会具有重要意义。

(责编：罗知之、陈键)

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