人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

通过复杂DNA折叠技术制成

分子“纳米手”能捉住病毒进行检测

张梦然
2024年12月03日08:53 | 来源：科技日报
小字号

原标题：分子“纳米手”能捉住病毒进行检测

科技日报北京12月2日电 （记者张梦然）美国伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校团队开发出了一种创新的工具——由单一DNA分子折叠成的四指微型“手”。其被命名为NanoGripper。这个纳米级别的“手”不仅能高效地捕捉病毒，实现高度敏感的快速检测，还有潜力阻止病毒入侵细胞，避免感染发生。该成果发表在最新一期《科学·机器人》杂志上。

NanoGripper的设计灵感来源于人类的手掌和鸟类的爪子。它拥有四个可弯曲的手指和一个手掌，全部由同一块DNA材料通过复杂的折叠技术制成。每个手指都设计有三个可弯曲的关节，弯曲的程度和角度可以按需调整。手指上装有特殊的DNA适体（一种小分子），这些适体可以被编程来识别特定的目标分子，一旦与目标分子接触，手指就会自动弯曲，紧紧抓住目标。

而手的“腕”部，可附着在固体表面或其他较大结构上，使得它非常适合应用于生物医学领域，比如作为传感器或药物递送系统的一部分。

团队将NanoGripper与一种光子晶体传感器平台整合在一起，发明了一种能在30分钟内完成测试的方法。这种方法的灵敏度与医院常用的金标准qPCR分子测试相当。当NanoGripper捕获病毒后，附着在其上的荧光分子会在LED灯或激光的照射下发光，足以让检测系统识别并计数每一个病毒颗粒。

除疾病诊断外，NanoGripper还具有预防病毒感染的能力。实验中，将其加入到细胞培养基中并暴露于新冠病毒时，它可包围病毒并阻止病毒表面的刺突蛋白与细胞表面的受体结合，从而防止病毒进入细胞造成感染。

此外，NanoGripper可通过简单的重新编程来针对其他类型的病毒，如流感病毒、HIV或乙型肝炎病毒。它也可用于精准医疗领域，其“手指”可被编程来识别特定肿瘤标志物，从而将抗癌药物直接输送到癌细胞处，实现精准治疗。

手是人类进化的杰作。手的灵活性和精细动作能力，使我们能进行复杂的认知任务。此次，科研人员以手为灵感，设计出了一种由单一DNA分子折叠成的四指微型“手”。这种小型的手如同一个“捕笼”，当识别到目标分子，它便将其抓获。基于这一特点，他们开发出了一种病毒的快速检测方法。同时，DNA分子手也能成为精准运送药物的运输工具；它还能包围病毒，阻断感染。DNA“纳米手”是分子生物界的创新工具，未来可能引发更多疗法的“进化”。

(责编：罗知之、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
年输气能力增至380亿立方米 中俄东线天然气管道全线贯通
　　人民网北京12月2日电 （记者杜燕飞）我国单管输气量最大的天然气管道——中俄东线天然气管道（以下简称中俄东线）2日全线贯通，年输气能力增至380亿立方米，实现了“北气南下”直抵上海。预计2025年，通过中俄东线进入长三角地区的天然气将进一步增加近50亿立方米，有效提升区域天然气供应能力和调峰应急保障能力。…
以赛选才 业界助力数据安全人才培养
　　人民网北京12月2日电 （记者许维娜）为强化人才对行业数据安全工作的关键支撑，提升我国数据安全治理能力，保障数据要素安全可控、有序流动。业界专家建议，应以赛选才，扩宽数据安全人才选拔渠道。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部