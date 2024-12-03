刘霞

原标题：AI设计的城市风力涡轮机亮相

科技日报北京12月2日电 （记者刘霞）据美国趣味工程网站1日报道，首台由人工智能（AI）设计的城市风力涡轮机——“伯明翰刀锋”在英国亮相。模拟结果显示，“伯明翰刀锋”的工作效率是现有风力涡轮机的7倍。

“伯明翰刀锋”由AI设计公司EvoPhase携手精密金属制造商KwikFab开发，能根据特定区域的地理情况量身定制。

EvoPhase公司一直致力于设计出一种新型风力涡轮机，可捕捉伯明翰市相对较低的风速，同时有效应对周围建筑物造成的湍流。这款涡轮机还必须紧凑轻便，以便轻松安装在屋顶之上。伯明翰地区的风速为每秒3.6米，低于目前大多数涡轮机每秒10米的工作风速。

团队表示，AI技术提供了前所未有的可能性。在短短几周内，他们便成功生成、测试并改进了2000多种风力涡轮机设计。AI大大加快了开发过程，帮助他们实现了通过传统方法需要数年和数百万英镑才能达成的目标。在AI的加持下，他们设计出了一款围绕中心点旋转的最佳弯曲叶片。

该公司表示，铝制版本叶片将被安装在伯明翰城市建筑的屋顶上，接受严格的评估和测试。最终产品预计将于2025年底上市。

(责编：罗知之、陈键)

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