原标题：3D打印创建出迄今最小人体微血管

科技日报北京12月2日电 （记者刘霞）英国斯特拉斯克莱德大学和中国清华大学科学家联合研发出一项开创性的3D打印技术，成功创建出迄今最小的人体微血管。这一进展有望为科学家提供一种全新的药物测试方法，从而终结使用动物进行药物测试的历史。相关论文发表于最新一期《德国应用化学》杂志。

动物试验并不能精准预测人类对药物的反应。因此，研究人员迫切需要开发一种更真实的人体试验机制，而微血管正是其中至关重要的一环。微血管是维持组织健康的关键小血管，粗细跟人类头发丝差不多。在最新研究中，他们利用一种特殊类型的DNA水凝胶作为生物润滑剂，3D打印出了迄今最小的人体微血管，其直径仅为70微米。

研究人员表示，构建复杂的血管网络对于制造出更厚的身体组织至关重要，后者是组织工程和再生医学领域的重大挑战之一。他们的最新策略为在实验室内生产出人体工程组织或微型器官开辟了一条全新途径。如果能大规模打印人体组织，就可创建出更复杂的药物筛选平台，这最终将有助于在药物测试中完全摒弃动物。

(责编：罗知之、陈键)

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