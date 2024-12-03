原标题：全球最大二氧化碳基海水热泵运行

科技日报北京12月2日电 （记者刘霞）据美国趣味工程网站1日报道，全球最大的二氧化碳基海水热泵已在丹麦埃斯比约格港运行。该热泵功率为70兆瓦，将满足25000户家庭的供暖需求。

该热泵设施由瑞士曼恩能源解决方案公司（以下简称“曼恩公司”）开发，使用从海水和附近的风电场中提取的热量，为附近居民供暖。

曼恩公司表示，这座新热泵设施使用二氧化碳作为制冷剂。相比传统制冷剂，这种制冷剂更加安全可靠，更加环保可持续。该热泵设施每年将提供约28万兆瓦时气候中性热量，同时每年减少12万吨二氧化碳排放。

为了确保可再生能源的持续供应，该设施配备了一台60兆瓦的木屑锅炉。它以可持续木屑为燃料，源源不断提供热能。该设施还有一座40兆瓦的电锅炉厂，不仅能满足峰值需求，还能提供备用供暖能力。

除环境效益外，该热泵设施还可集成太阳能和风能等间歇性发电能源，不同能源之间动态互补，以确保可靠供暖。

此外，该设施还具备出色的快速反应能力，可根据实际需求，每天多次灵活的打开和关闭。远程监控、数据分析和诊断功能的加入，也确保了其性能和效率始终保持在最佳状态。

曼恩公司表示，这一新型热泵系统代表了供暖基础设施脱碳的重要一步，也为其他人口众多的中心城市提供了一个可供借鉴的新型供暖解决方案。

(责编：罗知之、陈键)

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