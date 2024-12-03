瑞典全尺寸电动验证飞机明年试飞
2024年12月03日08:57 | 来源：科技日报
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原标题：瑞典全尺寸电动验证飞机明年试飞
科技日报讯 （记者张佳欣）据美国趣味工程网站近日报道，瑞典混合动力电动飞机制造商Heart Aerospace，计划于2025年在美国试飞全尺寸电动验证飞机Heart X1。该公司表示，Heart X1的首飞将标志着该公司30座混合动力电动飞机ES-30研发迈出关键一步。
据介绍，未来，在短途飞行中，ES-30完全依靠电力驱动，实现零排放。而在长途飞行中，则切换至混合动力模式，利用涡轮发电机延长飞行距离。该飞机配备了4个电动螺旋桨发动机，根据飞行距离的不同，从电池或燃烧航空燃料的涡轮发电机中获取能量。
ES-30将拥有一个舒适宽敞的机舱，确保乘客拥有愉快的飞行体验。它可搭载30名乘客，每名乘客可携带25公斤的行李，在充电30分钟后，仅凭电力即可飞行200公里。在巡航高度启动发电机，它可将飞行距离延长至400公里，而将载客量减至25人后则可使飞行距离达到800公里。
这款新型电动飞机比传统飞机安静得多。其电动发动机能瞬时提供动力，使得飞机能在长度仅为1100米的跑道上起飞。
明年将试飞的全尺寸电动验证飞机Heart X1，翼展为32米，与ES-30的尺寸和配置相匹配。Heart X1将首先接受广泛的地面测试，包括充电、滑行和停机坪操作，以验证其系统。
(责编：罗知之、陈键)
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