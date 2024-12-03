田 鹏

原标题：年内491只科创债合计募集资金超5600亿元

近日，中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称“中国通号”）拟向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券的申请已获得中国证监会注册批复。据悉，本次募资申请为中国通号首次在上交所债券平台亮相，也是科创板央企首次发行科技创新公司债（以下简称“科创债”）。

自2022年5月份正式推出以来，科创债在支持科技创新方面发挥了重要作用。据Wind资讯数据统计，截至目前，共有318家公司发行899只科创债，合计募集资金达1.02万亿元；今年以来共有491只科创债发行上市，合计募集资金超5600亿元。

东方金诚研究发展部执行总监冯琳在接受记者采访时表示，科创债在产品设计和募集资金使用上均贴合科技创新领域投融资特征，对科创企业更加包容，募集资金投向科创领域的方式更加灵活，有助于增强企业自主创新内在动力，推动科技成果转化和产业化应用。

市场扩容势头强劲

2022年5月份，沪深交易所发布科创债业务指引，进一步畅通科技创新企业直接融资渠道，完善交易所债券市场支持科技创新的制度机制，标志着科创债正式落地。两年多来，在监管部门的持续引导下，科创债发行数量及规模均呈现明显增长态势。

数据显示，截至目前，年内共有491只科创债发行上市，合计募集资金达5615.71亿元，发行数量及规模分别占科创债推出以来的54.62%和55.12%。

中证鹏元高级董事、资深研究员高慧珂对《证券日报》记者表示，随着提升科技创新能力、发展新质生产力的持续推进，科创债市场的扩容势头依旧强劲。

另外，科创债结构也在不断优化，体现在发行期限明显拉长和参与主体愈发多元等方面。在发行期限方面，数据显示，2024年发行的科创债期限在10年期及以上的有90只，占比达18.33%，相较此前明显提升。

在冯琳看来：“科创债发行期限不断拉长，有利于增加债券市场对科创企业和科创领域的长期资金供给。”

在参与主体方面，国有企业担当发行“主力军”，民营企业发行积极性正逐渐提高。数据显示，年内有472家国有企业、14家民营企业发行科创债，2022年和2023年参与科创债发行的民营企业仅有2家和6家。

高慧珂表示，目前，自身实力较强的国有企业仍是科创债的发行主力。而随着科创债市场规模的扩容、产品的不断创新，科创债能够愈加契合不同类别、不同生命周期阶段的企业的多元化融资需求，助力科技创新和产业转型升级。

市场生态将不断完善

今年4月份，证监会发布的《资本市场服务科技企业高水平发展的十六项措施》提出，重点支持高新技术和战略性新兴产业企业债券融资，鼓励政策性机构和市场机构为民营科技型企业发行科创债券融资提供增信支持。

企业自身也愈发重视科创债这一融资工具。以中国通号为例，其此次拟通过发行科创债募集资金不超过25亿元，用于偿还有息债务，助力公司获得更多营运资金用于主营业务，进一步扩大市场份额，提高市场竞争地位。

中国通号表示，未来将继续聚焦于轨道交通控制系统领域，发挥龙头优势，布局新质生产力产业方向，强化科技创新主体地位，加快建设具有全球竞争力的世界一流高科技产业集团，增强服务国家重大战略功能。

在高慧珂看来，结合科创企业和债券市场特点，国企和成熟的优质科创企业债券融资可得性更强，仍然是科创债市场的主要发行主体。而对于中小科创企业来说，要想通过债券市场实现融资，有赖于多元化增信支持、科创债产品持续创新及高收益债券市场发展等多方面的支持。

“展望未来，科创债支持科技创新的质效将不断提升。”高慧珂表示，科创债市场发行规则有望统一，将助力市场进一步高质量发展。科创债市场生态将不断完善，包括发展科创债指数产品等。

(责编：罗知之、陈键)

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