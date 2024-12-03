孟 珂

原标题：11月份CPI或同比保持小幅上涨态势

12月2日，《证券日报》记者就11月份CPI（居民消费价格指数）与PPI（生产者物价指数）数据走势采访了多位专家。受访专家普遍表示，11月份，食品价格下行，服务价格回升，预计CPI同比保持小幅上涨态势，PPI基本稳定。

CPI有望温和上涨

在CPI方面，中信证券首席经济学家明明对《证券日报》记者表示，预计11月份CPI同比将增长0.15%，而环比则将下降0.64%。中国银行研究院研究员刘佩忠在接受采访时表示，预计11月份CPI同比上涨约为0.4%。财信金控首席经济学家伍超明对《证券日报》记者表示，预计11月份CPI增长0.6%左右，较10月份小幅提高。

究其原因，伍超明认为，首先，CPI翘尾因素的提高是CPI上升的主要贡献因素。其次，天气好转蔬菜、水果等食品供给平稳，加上猪肉价格走低，预计食品价格环比增速降幅较10月份有所扩大，继续拖累CPI。最后，受原油、工业原材料、金属等大宗商品价格下降影响，非食品价格也会抑制CPI同比增速。

刘佩忠分析称，食品领域，受前期二次育肥生猪出栏导致供给增加影响，11月份猪肉价格继续下行。今年11月份全国绝大部分地区的气温高于往年同期，有利于果蔬生长，加之部分秋季推迟上市蔬菜在近期集中上市，市场供应较为充足，主要蔬菜和水果价格下跌。预计11月份主要食品价格同比涨幅较10月份略有回落。服务领域，11月份服务业PMI指数中的销售价格指标较10月份略有回升，预计服务价格改善将推动核心CPI回升势头。此外，基数效应对CPI同比下拉影响将减弱。

在PPI方面，明明预计11月份PPI同比为-2.09%，环比为0.28%。刘佩忠认为，11月份PPI同比下降2.9%左右。伍超明则表示，11月份PPI降幅扩大至3.0%左右。

伍超明表示，11月份，国际大宗商品价格下降，主要原材料购进价格指数从10月份的53.4%降至49.8%。

“国际商品方面，受全球原油需求增长疲软影响，国际原油价格总体延续下行趋势。国内工业品方面，11月制造业PMI指数中的出厂价格和原材料购进价格指标回落，其中黑色金属、化学原料等行业价格指数回落较多。”刘佩忠称。

弱需求制约物价上行

在刘佩忠看来，当前物价水平总体低位运行，这是由于国际大宗商品价格回落和国内有效需求不足。明明认为，制约物价上行的主要问题仍是弱需求，因此解决措施应从需求端入手。

明明提出，一方面，需要改善居民消费意愿，核心是抬升收入、改善就业预期，同时可以基于消费券等措施撬动消费需求；另一方面，当前低通胀导致企业端实际利率仍高，有必要进一步降息压降其融资成本。

为了稳定物价，需要持续加大保就业、促消费、稳投资等政策力度，以扩大有效需求，支持居民商品和服务消费的稳定增长。刘佩忠进一步表示，应发挥项目投资建设对工业产品需求的牵引作用，促进物价的合理回升。同时，还应进一步完善新一轮消费品以旧换新的实施方案，鼓励地方政府根据实际情况进行差异化安排，适当扩大消费品以旧换新的产品范围，以扩大居民商品消费。此外，还应更加重视节假日消费市场的贡献，打造差异化、个性化的旅游产品和服务，继续释放服务消费的潜力。最后，应推动设备更新改造政策的加力提效，加大对使用符合标准的产品设备企业的采购力度，从供需两端共同驱动企业设备的更新。

展望未来，伍超明认为，我国物价数据将呈现出“CPI向1时代回归，PPI降幅收窄”的特征。主要原因在于一揽子增量政策的逐步落地显效，叠加消费需求旺季的到来，需求端有望对物价形成一定支撑。

(责编：罗知之、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经