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11月份新增信贷、社融或环比回升

刘 琪
2024年12月03日09:00 | 来源：证券日报
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原标题：11月份新增信贷、社融或环比回升

随着一揽子增量政策落地实施，货币活化程度明显提升，10月份金融数据呈现出不少亮点，金融支持实体经济作用持续显现。近期即将公布的11月份金融数据又将出现哪些新变化？《证券日报》记者就此采访了多位分析人士，对11月份金融数据进行前瞻分析。

总体来看，业界普遍预计11月份新增信贷及社融将环比回升。回顾10月份，当月新增人民币贷款5000亿元，社融增量为1.4万亿元。

东方金诚首席宏观分析师王青预计，11月份新增信贷约8000亿元，环比会有较大规模的季节性多增，同比少增近3000亿元。其主要原因是，11月份用于置换存量隐性债务的地方政府债券大规模发行，会置换一部分城投平台到期银行贷款，这就会拉低当月新增信贷投放规模。此外，近期经济走势回升，但市场融资主体信贷需求明显改善还需要一个过程。

“从结构上看，11月份促消费政策效果继续显现，楼市偏强，特别是存量房贷利率下调后，居民提前还贷潮会持续降温，预计当月居民短期贷款和中长期贷款都会保持同比多增；而存量隐性债务的置换将继续导致企业中长期贷款同比大幅少增。”王青说。

社融增量方面，王青预计，11月份规模会达到2.8万亿元左右，除环比大幅增加近1倍外，同比也将多增3400亿元左右，主要贡献来自政府债券融资。化债方案公布后，11月份迎来年内地方债发行最高峰，当月政府债券融资同比大幅多增近7000亿元，加之企业债券融资也有一定幅度同比多增，会充分对冲投向实体经济贷款同比少增带来的影响。同时，预计11月份社融存量同比增速有望达到7.9%左右。

光大银行金融市场部宏观研究员周茂华认为，综合考虑国内宏观政策效果显现，制造业和基建投资扩张，消费和房地产销售回暖等因素，叠加季节性反弹，预计11月份新增信贷9000亿元左右。社融方面，考虑到新增贷款改善，加上政府债券发行加快，预计11月份新增社融1.6万亿元左右。

今年以来，央行坚持支持性的货币政策，有力有效支持经济回升向好，金融总量合理增长。展望未来，分析人士认为，央行将保持对实体经济足够的支持力度。

王青表示，尽管11月份地方债发行高峰已过，但着眼于支持银行加大信贷投放能力，判断年底前央行将降准0.25个百分点至0.5个百分点。总体上看，在央行“支持性”货币政策立场下，短期内金融体系对实体经济的支持将体现为“量增、价降”。

“目前国内物价处于低位，海外政策转向，国内常规政策工具空间充足，综合考虑四季度流动性扰动因素较多，包括政府债券发行、季节性、公开市场工具到期等，不排除央行在月内实施降准，以平稳跨年、跨季资金面，同时还能引导金融机构加强逆周期和跨周期支持。”周茂华认为。

(责编：罗知之、陈键)
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