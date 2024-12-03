原标题：免签“朋友圈”再扩容 为入境游增长注入新动能

“由于免签政策，现在我们来中国探亲访友变得非常方便了。”12月2日，一名日本旅客飞抵深圳机场，顺利免签入境，对试行的免签政策连连点赞。据悉，为进一步便利中外人员往来，我国宣布自2024年11月30日起至2025年12月31日，对保加利亚、罗马尼亚、日本等国持普通护照人员试行免签政策。

中国城市专家智库委员会常务副秘书长林先平表示：“免签入境‘朋友圈’再扩容，叠加国际航班和相关航线不断增加，为我国入境游加快复苏、繁荣发展注入强劲动能。”

近一个月我国免签政策迎来两次扩容。11月1日，外交部发布消息，对斯洛伐克、挪威、芬兰、丹麦、冰岛、安道尔、摩纳哥、列支敦士登、韩国持普通护照人员试行免签政策。11月22日，外交部再次发布消息，自2024年11月30日起至2025年12月31日，对保加利亚、罗马尼亚、克罗地亚、黑山、北马其顿、马耳他、爱沙尼亚、拉脱维亚、日本持普通护照人员试行免签政策。

同时，我国优化入境政策，将交流访问纳入免签事由，将免签停留期限自现行15日延长至30日。自2024年11月30日起，38个免签国家持普通护照人员来华经商、旅游观光、探亲访友、交流访问、过境不超过30天，可免办签证入境。

随着免签政策红利持续释放，外国游客来华旅游意愿不断增强，越来越多的外籍人员到访中国、感受中国。据统计，截至11月29日，今年以来深圳机场口岸入境外籍人员已超48万人次，同比增长123%。享受免签政策便利的入境外籍人员有18万余人次，超去年同期的6倍。

浦东机场口岸进出境旅客量也明显增长。据上海海关统计，截至11月30日，今年以来浦东机场口岸进出境旅客数量近2900万人次，其中外籍旅客超900万人次，同比分别增长1.0倍、1.7倍；进出境航班19.4万架次，同比增长60.6%。

《证券日报》记者注意到，A股多家旅游业上市公司紧抓入境游市场机遇，开发更多适合国外游客的特色旅游产品，助力入境游市场持续发展。

众信旅游在投资者互动平台上表示，我国入境免签国家数量的增加将会对公司入境游业务起到一定的促进作用，2025年公司将继续与各地文旅局、旅游协会携手共进，开发更多适合国外游客的特色旅游产品，为入境游市场开辟新路径挖掘更多新举措。

西藏旅游表示，今年国家加大入境游开放相关配套政策，公司位于阿里地区冈仁波齐、玛旁雍错景区，入境欧美游客接待量有明显增长，人均消费单价显著拉升，增厚景区盈利性。同时，公司旗下圣地国际旅行社是西藏目前拥有完整出入境旅游服务资质的四家旅行社之一，凭借自身专业优势，借助数字化服务体系，为入境游客提供更安全、更热情的服务保障。

中国企业资本联盟中国区首席经济学家柏文喜向《证券日报》记者表示：“未来外籍人员入境便利化水平有望持续提升，旅游、住宿、免税商品等各环节上市公司需积极探索市场机遇，开发更多有吸引力的旅游产品，提升服务质量，共同推动中国入境游市场发展。”

(责编：罗知之、陈键)

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