熊 悦

原标题：多因素支撑 三季度银行理财存续规模继续增长

据华源证券研究所固收团队估算，截至2024年9月份末，银行理财存续规模达到29.4万亿元。第三季度理财规模呈现稳步增长，环比增量约为0.8万亿元。

分类型来看，各类型理财子公司的产品规模较年初均实现不同程度的增长。截至2024年9月份末，国有大行理财子公司的理财规模较年初增长1.25万亿元，增幅为15.2%；股份制银行理财子公司（不含浙银理财）和城商行、农商行理财子公司的理财规模分别较年初增长10.8%和13.1%。

普益标准研究员刘丰铭对《证券日报》记者表示，三季度理财规模增长主要受到以下几方面因素的支撑：首先，市场流动性充裕为理财规模的稳健增长提供了良好环境；其次，政策面作用也很明显，如“手工补息”被监管明令禁止后，不少资金涌入理财，尤其是低风险、高流动性的现金管理类、固收类产品；最后，投资者对理财产品的认知和接受度逐步提升，投资者需求旺盛也在一定程度上推动了理财规模的增长。

中信证券首席经济学家明明称，三季度理财规模增长受多重因素推动，除了理财产品的收益率相比表内存款性价比优势凸显外，“手工补息”整改影响存款流向理财，今年7月份存款利率下降造成表内存款吸引力明显下滑也在推动理财规模增长。

进入四季度银行理财存续规模将如何演绎？

从存款利率方面来看，10月份以来，国有大行开启年内第二轮存款挂牌利率下调，诸多股份制银行、城商行、民营银行、农村中小银行的各类存款产品利率相继下降。

华源证券研究所固收团队估算数据显示，截至2024年10月份末，银行理财存续规模合计29.7万亿元，理财规模增量为0.44万亿元，明显低于上年同期0.9万亿元的增量。该团队分析称，这主要受两大因素影响：一是9月份以来股市走强，部分理财客户可能选择入市或观望股市，阶段性降低投资固收类理财的动力；二是9月份下旬固收类理财（不含现金管理类）出现净值波动，理财客户需要时间缓冲。

“随着年末资金面趋紧，理财公司可能更加注重配置效率和流动性管理，在资产端合理布局，保障产品收益稳定。因此，四季度银行理财规模或将继续保持增长趋势，但增速可能较三季度有所放缓。”刘丰铭表示。

“10月份新一轮存款利率下调助推‘存款搬家’，或将进一步推动理财规模高增。预计12月份理财规模将迎来季节性回撤。债市波动也会阶段性扰动理财规模。”明明表示。

(责编：罗知之、陈键)

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