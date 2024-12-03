原标题：我国商业航天发展提速 产业链迎新机遇

11月30日晚间，我国首个商业航天发射场——海南商业航天发射场首次发射取得圆满成功。新型运载火箭长征十二号成功将卫星互联网技术试验卫星、技术试验卫星03星送入预定轨道。

“海南商业航天发射场的成功首秀，标志着我国商业航天发射场实现了‘从0到1’的突破，这对于我国商业航天的发展具有里程碑意义，既是中国航天实力的一次重要体现，又为我国商业航天发展注入更多动力。”中关村物联网产业联盟副秘书长袁帅在接受《证券日报》记者采访时表示。

首个商业航天发射场首发成功

“如果将商业火箭比作‘飞机’，商业卫星比作‘乘客’，那么商业航天发射场就是供‘乘客’登机、‘飞机’起飞的‘机场’。当‘乘客’和‘飞机’越来越多，就不能没有‘专属机场’，‘三大件’缺一不可。”中国城市专家智库委员会常务副秘书长林先平在接受《证券日报》记者采访时表示，“首个商业航天发射场首发成功，意味着我国商业航天产业链上的‘最后一块拼图’正式补齐，也将带动市场对商业航天板块的关注度，产业链企业有望从中受益。”

首个商业航天发射场首发成功背后，是我国商业航天已迈入发展的快车道。

“商业航天是由企业主导实施，按市场分配规则配置技术、资金、人才等资源要素，以营利为目的、遵循市场规律开展的航天活动。在较为灵活的市场机制下，商业航天能够充分地进行技术探索和创新。我国商业航天行业已经初具规模，且呈现快速发展的强劲势头。”艾文智略首席投资官曹辙表示。

据《中国航天科技活动蓝皮书（2023年）》显示，2023年我国共完成26次商业发射，发射成功率达96%；共研制发射120颗商业卫星，占全年研制发射卫星数量的54%。泰伯智库数据显示，2024年前三季度中国的商业航天发射次数已达到27次，已超2023年全年。

中商产业研究院发布的《2024—2029年中国服务器行业需求预测及发展趋势前瞻报告》显示，中国商业航天市场规模保持高速增长，从2018年至2023年，市场规模由0.6万亿元增至1.9万亿元，年均增长率达23%。预计2029年中国市场规模将达到6.6万亿元，年复合增长率约23%。

“随着市场规模快速增长，企业数量增加，政策支持力度加大，预计中国商业航天行业未来几年将进入发展的黄金时期，市场前景乐观。”萨摩耶云科技集团首席经济学家郑磊在接受《证券日报》记者采访时表示。

政策方面，北京、上海、湖北、重庆、广东、海南等多地发布政策，包括《北京市加快商业航天创新发展行动方案（2024-2028年）》《上海市促进商业航天发展打造空间信息产业高地行动计划（2023-2025年）》《湖北省突破性发展商业航天行动计划（2024-2028年）》等，部署一批重大项目，加码布局商业航天产业。

“商业航天呈现出发展潜力大、市场规模广、增长速度快的特点，且在政策端、发射端等均具备坚实基础，具有广阔的发展机遇。”中国企业资本联盟中国区首席经济学家柏文喜在接受《证券日报》记者采访时表示。

市场关注度提升

民航智库专家韩涛在接受《证券日报》记者采访时表示：“商业航天的快速发展带动了整个产业链的繁荣，从上游原材料、卫星制造，到中游商业运载火箭，再到下游卫星通信、卫星导航，全产业链将迎来发展新机遇，同时将促进新材料、新能源、信息技术的创新。”

同花顺iFinD显示，A股商业航天产业链相关上市公司共计203家。随着我国商业航天领域进一步突破，市场对该板块的关注度提升，产业链企业密集披露最新布局进展。

博云新材近日表示，公司通过自主创新，所研发的碳/碳喉衬材料已成功应用于我国的“快舟系列”商业航天固体运载火箭上。

斯瑞新材11月29日在投资者互动平台上表示，公司启动了“液体火箭发动机推力室材料、零件、组件产业化项目”的建设，围绕火箭发动机推力室内外壁、喷注器面板开展从材料制备到组件制造的产品开发和产能打造，项目预计实现年产约300吨锻件、400套火箭发动机喷注器面板、1100套火箭发动机推力室内壁、外壁等零组件，以新材料、新工艺全力服务商业航天行业发展，目前该项目正紧锣密鼓地推进中，以满足快速增长的客户需求。

隆盛科技近日回复投资者提问时表示，公司控股子公司微研中佳瞄准商业航天及无人机精密零部件领域，成功开拓了新产品、新市场、新客户。

中国航天基金会秘书长王程表示，我国企业在卫星研制和发射领域实力突出、竞争力强，目前多集中于星箭研发和制造领域，但是卫星应用市场还没有打开，产业规模不大，盈利模式仍需探索优化。

“针对商业航天产业链上市企业，建议密切关注行业动态和政策走向，加强技术创新和产品研发。同时，积极拓展市场渠道和合作伙伴关系，形成产业联盟和生态圈，共同推动商业航天行业的健康发展。”袁帅表示。

(责编：罗知之、陈键)

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