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中国平安陈遥：赋能“村业、村医、村教”  助推乡村振兴提质增效

2024年12月03日09:04 | 来源：人民网
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12月1日，由人民网主办的2024乡村振兴大会暨“百日直播”数商兴农系列推介在北京举办。会上，中国平安集团品牌宣传部总经理陈遥带来主题演讲，从壮大乡村产业、强大医疗健康、优化乡村教育三个方面讲述了助推乡村振兴的实践路径。

“中国平安拥有36年的发展历程，从无到有、从小到大，不断壮大。”陈遥介绍说，中国平安一直致力于通过自身的能力和资源，为乡村振兴贡献力量。在发展的过程中，中国平安始终秉持着在竞争中求生存、在创新中求发展的理念，努力为国家、为社会、为客户、为股东创造价值。“乡村振兴不仅仅是农村经济的发展，更是社会文化、生态环境以及人民生活质量的全面提升。在这个过程中，企业要充分利用自身在金融、科技、医疗等领域的优势，积极探索数字化、智能化的乡村振兴模式。”陈遥说。

陈遥介绍，中国平安主要从三个方面助推乡村振兴。首先是以实体经济为支撑，通过保险保障和险资支持，助力实体企业和小微企业的发展，进一步强大乡村产业。小微企业构成了经济的毛细血管，是乡村振兴的重要力量。中国平安通过提供涉农贷款等金融服务，帮助小微企业解决资金难题，推动乡村产业振兴。

同时，陈遥也提到了中国平安在乡村教育、医疗等方面的投入与实践。他说，因病返贫是乡村振兴中的一大难题，为此平安集团推出了“村医”培训项目，通过升级乡村卫生所、培训乡村医生等方式，提升乡村医疗服务水平，为乡村医生提供更好的培训基地和条件。“我们希望这些举措可以有效地缓解乡村医疗资源匮乏的问题，为乡村居民的健康提供了有力保障”。

关于教育在乡村振兴中的作用，陈遥认为，教育是乡村振兴的基石，是提升乡村地区青少年素养和能力的关键。要注重数字教育的发展，通过引入科学教育、自然教育等新型教育模式，弥补乡村地区教育资源的不足。“这些努力可以为乡村孩子的未来点亮希望之光。”陈遥说。

在主题演讲中，陈遥还提到了直播电商对于兴旺乡村产业的重要性。他说，平安集团的2.4亿客户和几十万员工组成了内部消费“圈子”，形成了一定规模的市场资源。依托这些消费“圈子”资源，通过直播活动，能够帮助农民拓宽销售渠道、增加收入。

“乡村振兴是一项长期而艰巨的任务。中国平安将继续发挥自身优势，深入探索乡村振兴的新模式、新路径。”陈遥呼吁，期待更多的企业和社会组织加入乡村振兴的事业中来，共同为实现乡村振兴的美好愿景贡献力量。

(责编：曹淼、李源)
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