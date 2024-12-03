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王瑞波：以发展现代农业产业为抓手 助力乡村全面振兴

2024年12月03日09:08 | 来源：人民网
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“产业振兴的关键在于发展现代农业产业，培育新产业、新业态、新模式，并推动农村一二三产业融合发展。”12月1日，农业农村部农村经济研究中心处长、研究员王瑞波在由人民网主办的2024乡村振兴大会暨“百日直播”数商兴农系列推介上说道。他建议，要对帮扶产业进行全面梳理、分类，巩固一批、升级一批、盘活一批、调整一批，以发展现代农业产业为抓手助力乡村全面振兴。

“产业振兴是乡村全面振兴的物质基础、重中之重，对推动农业农村现代化、促进农民增收致富、建设宜居宜业和美乡村具有重要意义。”王瑞波认为，产业振兴的关键在于发展现代农业产业，培育新产业、新业态、新模式，并推动农村一二三产业融合发展。

“为了大力发展现代农业产业，农业农村部近年陆续在设施农业、智慧农业、一二三产业融合等方面出台利好政策，意在分类地推动帮扶产业，巩固一批、升级一批、盘活一批、调整一批，全面促进帮扶产业提质增效，以大力发展现代农业产业为抓手实现强农惠农富农、乡村全面振兴。”王瑞波说。

近年来，农业农村部联合有关部委支持创建农业产业强镇、现代农业产业园、优势特色产业集群，培育壮大现代农业产业赋能乡村全面振兴。王瑞波对相关措施进行了分享：

一是创建国家现代农业产业园。在主导产业上，围绕保障国家粮食安全和重要农业产品有效供给，在支持稻谷、小麦、玉米、大豆等重要农产品大规模种植的同时，适当兼顾对农民增收有突出作用的优势特色农产品；在资金支持上，通过以奖代补方式，对批准创建的国家现代农业产业园分年度予以支持。

二是创建国家产业强镇。2018年，农业农村部启动国家产业强镇项目，全国每年创建200个农业产业强镇。在产业要求上，每个县要有一个优势明显的农业主导产业；在建设任务上，支持主导产业关键领域、薄弱环节发展，提升种养基地、加工物流等设施装备水平，培育主导产业经营主体，促进主导产业转型升级、由大变强；在资金支持上，通过资金补助、认定后奖补方式，调动地方主动作为、加大投入的积极性，提升建设效果。

三是建设优势特色产业集群。为打造具有综合竞争力的现代农业产业经济带，农业农村部积极通过相关项目，发展省域优势特色主导产业，推动全产业链开发。

“当前，我们正在研究如何让新能源赋能农业产业推进乡村全面振兴。”王瑞波说，我国农村区域建筑屋顶、沿海和内陆滩涂等面积巨大，在这些可以架设光伏、不影响生活和产业发展的领域，适当规模、适当比例的因地制宜探索“农光互补”，可达几千亿级市场规模。

“发展‘茶光互补’‘渔光互补’‘屋顶光伏互补’等新模式，实现‘上部发电、下部产业、科学开发、综合利用’，可以为乡村振兴注入新的‘生命力’。”王瑞波建议说。 

(责编：曹淼、李源)
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