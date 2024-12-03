溪水潺潺流过，绿油油的油菜随风微微摇曳，菜田中支起一顶露营帐篷，村民在此休憩，一旁，小学生们兴趣盎然上着农耕体验课。

走进浙江省杭州市萧山区浦阳镇谢径安·传化农创村，这里不仅风景宜人，田间地头还展露着新质生产力带来的蓬勃动能。

“这不是一般的油菜，这是我们实验室培育的油菜新品种，集油用、食用、观赏功能于一体。”浙江传化乡村发展有限公司市场研策部总经理吴榕昊指着油菜地说。

“这款油菜新品种菜苔，口感鲜糯，营养价值丰富，从12月中旬到次年1月底，一株油菜可以收割菜苔2—3次，而且生长速度快，不会影响油菜的开花、榨油，有效利用了冬季闲田，还显著提高了村民的收益。”吴榕昊说。

农田里“长出”新质生产力，怎么做到的？走进谢径安传化植物科学中心，有了答案。

生物种业联合创新中心、自动播种线、智能催芽室、智能育苗温室……在谢径安传化植物科学中心，一粒种子可以实现研发培育、播种、育苗、采摘的全流程数字化管理。

谢径安传化植物科学中心里的智能育苗车间。传化集团有限公司供图

2024年1月，传化集团有限公司与湘湖实验室共建的生物种业联合创新中心正式成立。湘湖实验室是浙江省唯一一家农业领域的省级实验室，是杭州市萧山区重点打造的新型研发机构。

“农创村为我们科研人员搭建了一个‘科创+农创’平台。”湘湖实验室油菜种质创新和育种研究团队负责人张冬青说，“这是一个集公共实验室、科研试验设施、育种试验农田、示范推广农田于一体的全场景科研试验平台，为农业科技创新提供了基础支撑，使研发过程更加高效、成果转化更加顺畅。”

实验室建在村子里，效果怎么样？

“我们团队充分利用植物科学中心的科研设施集成优势，通过引入高产、高品质、宜机收的新种质，成功地将油菜的含油量提升至53%以上，油酸含量达到85%，并在短期内培育出了一批含油量接近50%的双高宜机收油菜新种质，这些种质集高产、高油份、高油酸等多重优势于一体，展现出巨大的产业化潜力。”张冬青表示。

科技成果转化就近走入田间地头。“我们还成功培育出彩色油菜新品种，目前已在村里的土地上成功繁种并种植了9个颜色的彩色油菜品种，为村民带来经济价值同时，也成为了乡村一道亮丽风景线，吸引了不少城里游客前来打卡。”张冬青说。

科技与产业深度融合离不开发展模式创新。谢径安·传化农创村由浦阳镇的谢家村、径游村、安山村三个村子组成，常住人口1.2万人，规划范围7.5平方公里，是传化集团有限公司围绕都市圈近郊乡村发展难题，与当地政府、村集体探索建立的一种“政府主导、村农主体、企业驱动、公益赋能”的乡村发展模式。

俯瞰谢径安·传化农创村。传化集团有限公司供图

“谢径安·传化农创村是学习运用‘千万工程’经验的有益探索。”浦阳镇党委副书记、镇长郭建达说，“在实践的过程中，项目创新了‘政企村农’发展模式，充分发挥政府、企业、村集体、村民和社会组织的各自优势，理清职责界面，形成多方合力，共同推动当地的发展。”

建设农创中心，设立创梦基金，成立乡村运营公司……自2023年10月一期建成并启动运营以来，截至今年10月，谢径安·传化农创村引进企业26家，为三个村的村集体和村民创收1370万元，直接带动村民就业300多人。

谢径安·传化农创中心。传化集团有限公司供图

“坚持科技立村、产业立村，谢径安·传化农创村的实践抓住了科技创新和成果转化，形成了乡村特色产业，也让农业更好‘牵手’新质生产力。”传化集团有限公司董事长徐冠巨说，“下一步，我们将加快推动科技创新，把谢径安·传化农创村打造成宜居宜业的和美乡村，进一步助力推进乡村全面振兴。”（人民日报客户端浙江频道 邓剑洋）

(责编：罗知之、陈键)

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