人民网记者 许维娜

“我们下了很大功夫去挖掘当地的历史文化以及民俗风情，还引进了不少精彩的文化演出，好让游客能够全身心地感受到本土文化的魅力。”近日，安徽犁桥水镇相关负责人介绍道。自开园以来，当地已接待游客超500万人次，实现旅游收入超1.5亿元。

一组数据，映照出我国地方文旅市场的“热辣滚烫”，其背后彰显的是文旅产业整体积极向好的发展态势。

文化和旅游部发布的2024年前三季度国内旅游数据显示，根据国内旅游抽样调查统计结果，2024年前三季度，国内出游人次42.37亿，比上年同期增加5.63亿，同比增长15.3%。

喜人的数据增势、持续向优向好的经济背后，得益于我国长期以来积极推动文旅融合，并不断创新文旅消费场景所做出的诸多尝试。

近年来，我国始终秉持着以文塑旅、以旅彰文的理念，推动文化和旅游加速融合发展。为充分激发文旅消费潜力，全国多地紧紧围绕游客多元化的需求，以相关政策作为指引方向，接连举办了各式各样独具特色的文旅活动，并且打造推出了一系列诸如“文旅+”“+文旅”等消费新场景，催生了不少新业态、新模式。

记者梳理发现，广西通过实施“串珠成链”“文化润景”“景区焕新”三大工程，创新文旅产品优质供给。从探遗址、逛展馆到观演艺，多个文旅融合场景掀起消费潮，鼓励远方来客既打卡又刷卡；山西则采取一系列举措，积极发展休闲游、乡村游、工业游等多种旅游形态，还将延续“跟着悟空游山西”热度，高频次推出相关文创产品和创新活动，变流量为销量。

在各地积极探索文旅融合发展的同时，新一轮科技革命和产业变革的深入发展，也为文旅产业带来了新的机遇。

受访专家表示，数字化新技术正不断赋能文旅产业发展增效，驱动优质文旅产品与服务供给，催生出一系列深受大众欢迎的新型文旅消费模式。

例如，河南洛阳沉浸式体验馆利用裸眼5D技术的逼真效果，让游客穿越时空，体验一场丰富多彩的文化之旅；湖北竹溪打造的沉浸式水景互动戏曲体验项目，巧妙地将花式喷泉、雾森激光、全息巨幕、CG影像等元素融合在一起，使游客仿佛身临其境。

在河北唐山迁安的一处度假区内，一场精彩的全息5D影片正在上演。该度假区的相关负责人介绍道，度假区以“科技+文旅”这一创新模式为基础，致力于打造出一个智慧旅游的新天地。其目的在于运用增强现实（AR）、虚拟现实（VR）以及智能体感互动等前沿技术，使迁安的历史脉络和文化精神能够以更加生动、更易于游客接触的方式呈现出来。

各地这些数字文旅的新场景、新业态和新模式蓬勃发展，不仅进一步提升了文化旅游的体验性和沉浸感，更好地满足了游客的多样化需求，同时也为文化产业注入了强劲的经济活力。

据国家统计局发布数据显示，2024年前三季度，文化企业实现营业收入99668亿元，按可比口径计算，比上年同期增长5.9%。其中，文化新业态特征较为明显的16个行业小类实现营业收入41616亿元，比上年同期增长10.0%，快于全部规模以上文化企业4.1个百分点。

如何加快培育文旅产业发展、进一步激活消费“一池春水”？专家表示，要持续释放各项存量增量政策效应，推进文化和旅游深度融合发展，丰富优质旅游供给，不断创新旅游业态，促进旅游消费扩大和旅游业提质升级，努力把文化旅游业培育成为支柱产业，助力实现全年经济社会发展目标。（实习生孙晨子对本文亦有贡献）

(责编：杨虞波罗、高雷)

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