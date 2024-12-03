人民网北京12月3日电 （欧阳易佳）据国家林草局消息，12月2日，《联合国防治荒漠化公约》第十六次缔约方大会（COP16）在沙特阿拉伯首都利雅得开幕，当天中国馆举行开馆仪式。

在开馆仪式上，COP16中国代表团团长、国家林业和草原局局长关志鸥表示，中国防沙治沙取得举世瞩目的成就，实现了荒漠化和沙化土地面积持续“双缩减”，在全球范围内率先实现了土地退化零增长目标，重点治理区实现从“沙进人退”到“绿进沙退”的历史性转变，荒漠化区域经济社会发展和生态面貌发生了翻天覆地的变化。特别是去年6月以来，中国打响“三北”工程攻坚战，目前已经完成治沙面积380万公顷。

关志鸥介绍，中国加入荒漠化公约30年来，认真履行《公约》责任和义务，积极参与全球荒漠化治理，推动共建“一带一路”国家荒漠化防治，成立了中阿、中蒙荒漠化防治中心，在蒙古、中亚、非洲等地建立示范基地，加强技术培训和经验分享，提高发展中国家荒漠化防治能力和水平。未来中国将进一步分享技术、交流经验，为实现2030年全球土地退化零增长和“G20土地退化倡议”远景目标，遏制土地荒漠化、建设美丽宜居的地球家园贡献智慧和力量。

《联合国防治荒漠化公约》副执行秘书长安德丽娅·梅萨·穆里罗出席开馆仪式，并在发言中赞赏中国荒漠化治理取得的重要成就和对全球荒漠化治理的突出贡献。她表示，中方是《联合国防治荒漠化公约》良好的伙伴，希望各国持续深化合作、共同应对土地退化挑战。

COP16于12月2日至13日在沙特利雅得召开，大会主题为“我们的土地，我们的未来”。大会期间，将举办土地日、干旱韧性日等7个专题日，并通过部长级对话、高级别对话、技术创新对话、企业论坛、市长论坛等活动凝聚共识，推动谈判。中国代表团将深入参与土地、干旱和资金等政策、科学议题的谈判，影响国际规则和全球政策制定，进一步推动中国科学和技术服务于全球土地退化、干旱韧性监测和恢复，体现我国在全球治理体系中的引领作用和对发展中国家的支持，切实履行缔约国义务。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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