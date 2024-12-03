开吴之地，名仕之邦——在江苏省常州市，高质量发展正跑出“加速度”。2023年，常州成为地区生产总值“万亿之城”。站在新起点上，常州紧扣“国际化智造名城、长三角中轴枢纽”城市定位，加快建设新能源之都，奋力书写好中国式现代化的常州答卷。

2024常州市市长咨询会议嘉宾合影。（受访者供图）

聚合向上之力，提升向新之能，集聚向前之势。11月28日，2024常州市市长咨询会议召开，各领域专家学者和企业家代表围绕常州高质量发展的“迭代、突围、塑造”建言献策。

迭代——进化优势产业 增强产业韧劲

常州实体经济发达，制造业基础厚实。在新质生产力布局中，改造提升传统产业是重要内容之一。聚焦智改数转、技术研发、绿色低碳等方面，常州如何实现传统产业“老树发新芽”？

“不谋全局者不足谋一城。在新形势下，常州经济发展必须深入把握国际国内形势长周期、深层次、结构性变化。”在上海社会科学院原院长张道根看来，常州是制造业强市，制造业体系完备、特色突出、能级水平高，拥有国家级先进制造业集群。面对当下及未来的经济发展机遇与挑战，常州要抓牢新一轮科技革命和产业变革机遇，大力发展新质生产力，巩固提升制造业的长期战略优势，推进常州制造业数字化、绿色低碳发展、高端服务化转型，用好上海大都市圈、城市群和城市带的综合优势，加快构筑根植性、开放型、世界级制造业高地。

2023年11月，《常州市关于支持合成生物产业高质量发展的若干措施》出台。面对合成生物这一崭新的产业蓝海，常州也在加速推动合成生物产业朝着千亿级目标迈进。中国科学院院士吴云东表示，常州打造合成生物产业新高地是顺应产业发展大势的必然趋势。一方面，建议常州市加大高等教育和医疗机构投入，努力打造一流大学和一流医院，为合成生物学和生物医药的发展奠定基础；另一方面，建议常州市加强建设政府基金支持的基础研究机构和社会资本支撑的产业转化机构，促进人工智能、合成生物学、临床医学等多学科的融合，形成合成生物和生物医药领域的科研和转化集群，加快推进核心技术的突破和临床应用。

“风险投资是一级资本市场的重要力量，对新兴产业培育、推动产业基础高级化、产业链现代化起着非常重要的作用。”深圳市创新投资集团党委副书记、总裁刘苏华从风投行业角度，为常州经济产业发展建言献策。他建议，常州应进一步加大对风投机构支持力度，为风投机构营造更加良好的发展环境。通过财政资金预算、制定优惠政策、完善风投行业机制体系建设等具体措施，形成鼓励创业、宽容失败的国有风险投资生态。同时，大力发展金融产业，为实体经济注入更多资金活水。鼓励风投机构、科技企业、研究机构建立紧密合作机制，共同推进项目孵化、人才培养和技术成果转化。

突围——寻求内生突破 实现向外突围

2024年常州市人民政府工作报告中提出，主动找准常州发展与国内大循环、国内国际双循环的契合点，当好上海、南京、杭州三大都市圈智能制造“传动轴”，在服务构建新发展格局上承担更多责任。

目前，常州已形成包括整车制造、动力电池、电机、电控、传感器、充电桩等在内的完整产业链，并构建起“发储送用网”新能源产业生态圈。如何持续擦亮常州“新能源之都”产业名片？研究员级高级工程师、国务院特殊津贴专家、中国汽车技术研究中心有限公司原副总经理吴志新建议，一是要持续优化新能源汽车发展全产业链支持政策，重点支持优势企业扩大产能，关注解决零部件企业的流动资金短缺问题；二是要高度关注下一代电池技术创新研发和产业化进程，托起新能源汽车产业未来增长盘；三是持续加大对智能化、网联化研发的投入，推动人工智能、智能制造等新兴技术和新能源汽车产业的深度融合。

围绕进一步深化改革推动常州国资国企高质量发展，江苏省苏豪控股集团有限公司党委书记、董事长周勇建议，常州要立足“新能源之都”建设，坚持深化国资国企改革，着力强化国有企业核心功能向前瞻性战略性新兴产业集中。同时，要坚持科技创新引领，着力加快发展新质生产力，依托各类高能级平台和新型研发机构等载体，开展核心技术攻关。因地制宜培育其他新兴产业、未来产业，形成接续梯队。

针对常州产业“引进来”“走出去”，中国瑞士商会主席鸿志远建议，要持续推进常州与国内外科技、经贸、产业、项目的对接合作，解决中外企业信息不对称难题，打造常州对外开放新高地。“既要不断优化外商投资环境，推动重大项目落地，也要更大力度推动常州企业‘出海’，擦亮常州品牌名片。同时，要加强国际化人才的引进与培养，丰富中外企业合作内涵。”他说。

中国科学院微小卫星创新研究院党委书记兼副院长舒嵘认为，常州工业供应链体系完备，产业基础扎实，具有发展商业航天产业的良好条件。他建议，一方面要加强常州商业航天产业相关专业人才培养体系建设，夯实产业人才队伍基础；另一方面要积极引入航天器龙头企业，由此带动商业航天产业组部件的本地化生产，推动本地链上企业快速形成批量生产能力，抢占发展先机。同时，要推动相关创新技术的转化应用，推进多种商业模式的融合，加快新理念、新器件、新材料的迭代应用。

随着数字经济的飞速发展，数据作为生产要素的重要性已经得到充分认可。上海数据交易所党总支书记、副总经理、研究院院长韦志林建议，常州应发挥本地新能源、智能制造等支柱产业的数据资源禀赋优势、紧抓数据要素市场化配置改革发展机遇，加快培育数据要素产业。同时，要布局数据基础设施建设，探索城市数据空间和行业数据空间的先行先试。此外，还应注重数据资产的价值创新应用，激发数据活力，助力推动政务及产业发展数字化转型。

塑造——提升城市品质 打造城市IP

今年7月，国务院印发《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》，部署下一阶段提高城镇化质量和水平的重点任务、政策措施。在“万亿之城”的新起点上，常州正以更加开放、包容、创新的姿态向“新”而行。在此过程中，如何实现常州高质量发展、高水平治理和高品质生活的统筹也是一道必答题。

国家发展改革委宏观经济研究院原副院长吴晓华认为，城镇化的底层逻辑已经从“产业—人口—城镇”转变为“城镇—人口—产业”，要更加聚焦人的全面发展，持续优化人居环境，营造市场化、法治化、国际化一流营商环境，以国际化的医疗条件、教育水平支撑“智造名城”的发展。同时，要推动信息化、绿色化与城市发展的全面融合。

当前，我国城镇化已进入快速发展阶段的后期。稳步提高城镇化质量和水平，也将充分释放新型城镇化蕴藏的巨大内需潜力。厦门大学建筑与土木工程学院、厦门大学经济学院双聘教授、中国城市规划学会副理事长赵燕菁建议，常州要抓住住宅更新所带来的市场转化，通过政策指导与鼓励帮扶，以市场化、企业化方式推动老旧住宅自主更新。通过装配式住宅、智能化应用场景等技术创新，配合政策创新解决产权、审批等难点堵点问题，打造城市更新常州样板。

常州是长三角文旅休闲度假中心城市之一，近年来，常州加快推进文旅项目建设、加大文旅产业政策支持、加强文旅产业载体建设，全力推动文旅产业高质量发展取得实效。在湖南省旅游景区协会常务副会长兼秘书长，创景天下文旅集团创始人、董事长殷海雄看来，常州是一个历史文化名城和优秀旅游城市，深化当地文、商、旅融合发展，需要从以下几方面发力：一是推动康养生活特色文旅目的地建设，丰富拓展常州“乐园之都”“青春乐都”的文旅发展定位；二是依托常州运河文化、工商文化、名人文化等，推动文旅新消费、新场景建设，丰富“文旅+”内涵；三是加强“乐享常州”“常乐之州”城市品牌建设，打造常州城市IP，加快建设长三角文旅中轴、休闲度假中心，通过多方营销的方式助力常州“出圈”。

“与会专家学者和企业家从专业的角度、宏观的视野、更深的层次，围绕新产业、新要素、新消费，洞察‘时与势’，把握变与不变，对常州全面推进新能源之都的自我进化与创新演进，推动城市的内生突破和向外突围，不断提升城市品质等具有十分重要的意义。”在认真倾听大家发言后，常州市市长盛蕾总结说，“我们将逐条梳理、认真研究，持续深化改革、扩大开放、加速创新，不断增强发展动能。希望各位嘉宾发挥桥梁纽带作用，引荐、推介全球优质企业、项目、人才、资金、技术来常共享机遇、共谋发展。”

(责编：董童、李源)

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