人民网北京12月3日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，截至12月2日，中老铁路开通运营满三年，运输安全保持稳定，累计发送旅客超4300万人次、运输货物4830万吨，黄金大通道效应日益凸显。

国铁集团国际部负责人介绍，中老铁路开通运营三年来，客货运量持续增长，服务品质显著提升，辐射效应不断增强，较好地服务了两国民众便捷高效出行和区域经济社会发展，中老铁路已成为中老人民的发展路、幸福路、友谊路。

该负责人介绍，国铁集团积极适应日益增长的旅客出行需求，精准投放运力，丰富客运产品，优化站车服务，中老铁路旅客发送量持续增长，全线单月旅客发送量由开通初期的60万人次增至目前的160万人次。国内段日均开行客车从8列增至最高86列，累计发送旅客3560万人次；老挝段，日均开行旅客列车由开通初期的4列增至最高16列，普速旅客列车扩编为10辆以上，累计发送旅客超740万人次。

此外，中老两国铁路部门加强货物运输组织，提升运输能力和效率，跨境货物列车每日开行数量由开通初期的2列增加到目前18列，列车牵引吨数由2000吨增至2500吨，累计运输跨境货物达1060万吨。

(责编：王连香、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经