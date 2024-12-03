原标题：“链”上这里，华润参加第二届中国国际供应链促进博览会

11月26日至30日，第二届中国国际供应链促进博览会及相关活动在北京举办。本届链博会延续“链接世界，共创未来”主题，共吸引600余家企业和机构参展。

本届链博会聚焦供应链上下游协同，华润集团联合近百家上下游优质合作伙伴，参加链博会主题展览。其中，华润置地、华润啤酒及华润三九等业务单元参加健康生活链，设立品质生活链、中医药食链、活力消费链展区，为消费者呈现智能温馨的居家环境，体贴周到的健康养生和中医药食疗理念，以及新潮活力的消费体验，展示链主企业核心能力。华润电力和华润微电子分别参加清洁能源链及智能汽车链展览，向大众呈现集团综合能源和汽车芯片业务的供应链展示主题。华润建材科技和华润化学材料与中国资源循环集团有限公司下属企业联合参加先进制造链展览，展示集团供应链绿色低碳转型的成果。

通过本届展会，华润集团充分展示了在产业链供应链科技创新、产业控制、安全支撑等方面的作用和协同供应链生态建设成效，吸引了新疆维吾尔自治区、湖北省、云南省、吉林省、安徽省、河南省等政府代表团、外国驻华使节代表团、多家企业代表到华润展区调研交流。

据了解，华润集团已与10万家供应商建立合作关系，包括2500余家境外供应商。集团以保障供应链安全稳定为抓手增强核心功能，以供应链精益敏捷为抓手提升核心竞争力，以现代供应链协同运作促进新质生产力发展，推动供应链管理在集团不断走深走实，为业务高质量发展保驾护航。

未来，华润集团将继续与国内外合作伙伴携手并进，坚定维护全球产业链供应链稳定畅通，积极融入国际创新合作，大力建设发展供应链领域新质生产力，加强产供链合作，加快绿色转型发展，携手打造更加富有活力、韧性和效率的全球产供链，实现企业更好发展，助力国家经济繁荣。

(责编：董童、李源)

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