人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

华润参加第二届中国国际供应链促进博览会

2024年12月03日10:33 | 来源：人民数字联播网
小字号

原标题：“链”上这里，华润参加第二届中国国际供应链促进博览会

11月26日至30日，第二届中国国际供应链促进博览会及相关活动在北京举办。本届链博会延续“链接世界，共创未来”主题，共吸引600余家企业和机构参展。

本届链博会聚焦供应链上下游协同，华润集团联合近百家上下游优质合作伙伴，参加链博会主题展览。其中，华润置地、华润啤酒及华润三九等业务单元参加健康生活链，设立品质生活链、中医药食链、活力消费链展区，为消费者呈现智能温馨的居家环境，体贴周到的健康养生和中医药食疗理念，以及新潮活力的消费体验，展示链主企业核心能力。华润电力和华润微电子分别参加清洁能源链及智能汽车链展览，向大众呈现集团综合能源和汽车芯片业务的供应链展示主题。华润建材科技和华润化学材料与中国资源循环集团有限公司下属企业联合参加先进制造链展览，展示集团供应链绿色低碳转型的成果。

通过本届展会，华润集团充分展示了在产业链供应链科技创新、产业控制、安全支撑等方面的作用和协同供应链生态建设成效，吸引了新疆维吾尔自治区、湖北省、云南省、吉林省、安徽省、河南省等政府代表团、外国驻华使节代表团、多家企业代表到华润展区调研交流。

据了解，华润集团已与10万家供应商建立合作关系，包括2500余家境外供应商。集团以保障供应链安全稳定为抓手增强核心功能，以供应链精益敏捷为抓手提升核心竞争力，以现代供应链协同运作促进新质生产力发展，推动供应链管理在集团不断走深走实，为业务高质量发展保驾护航。

未来，华润集团将继续与国内外合作伙伴携手并进，坚定维护全球产业链供应链稳定畅通，积极融入国际创新合作，大力建设发展供应链领域新质生产力，加强产供链合作，加快绿色转型发展，携手打造更加富有活力、韧性和效率的全球产供链，实现企业更好发展，助力国家经济繁荣。

(责编：董童、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
碧水长渠有“智”水密码
　　长河泱泱，利泽万方。作为南水北调东线源头，位于江苏省扬州市的江都水利枢纽是我国规模最大的电力排灌工程，被誉为“江淮明珠”。…
主产区秋粮收购进入高峰期 端牢中国饭碗底气十足
　　粮食稳，天下安。秋粮占全年粮食总量的四分之三，是全年粮食收购的重中之重。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部