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5G-A如何让上海马拉松更高更快更强？

2024年12月03日10:48 | 来源：新华网
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原标题：5G-A如何让上海马拉松更高更快更强？

　　 12月1日，以“申爱大不同Run for love, Run for big”为主题的上海马拉松正式鸣枪开跑。3.8万名参赛者从外滩金牛广场出发，在42.195公里的城市道路上驰骋竞速。从1996年至今，这场28岁的赛事在今年再度升级，成为了中国唯一雅培马拉松大满贯候选赛事，这标志着上马已跻身世界顶级马拉松赛事之林。根据组委会官方统计，本次赛事完赛率高达98.24%。

　　 与上海马拉松精彩赛制与赛程交相辉映的是，2024“全球通 逐马计划”将基于5G-A网络对赛事进行全程立体直播，以科技创新展现“东方明珠”的蓬勃活力，为全球观众呈现一场前所未有的视觉体验。

　　 科技创举重塑赛事传播

　　 明星跑者携5G-A设备以第一视角传情，无人机高空俯瞰，全方位呈现赛事与美景，沿途观众借5G-A速传赛况。让我们可以换个视角，体验不一样的马拉松直播。

　　

　　 创新的背后，正是5G-A的加持，5G-A超大上行带宽、超低时延与高稳特性，契合马拉松机位多且分散的直播需求。知名体育节目解说员刘建宏表示，马拉松是体育直播王冠上的那颗明珠。

　　 据工作人员介绍，为了给3.8万参赛选手和数万观众提供更好的用户体验，上海移动在本次赛事中，首次采用5G-A技术进行全程通信保障，在42.195公里的赛道上实现了5G-A全覆盖，使得网络速率和稳定性得到显著提升，确保直播和普通用户网络使用无忧。

　　

　　 “边跑边分享”，也成为此次上马一道独特的风景，在参加完6KM健身跑，返回赛事直播间后，刘建宏说，发现有很多参赛者人手一部手机，做直播、看直播，虽然用户量很大，但赛道信号却非常好，体验非常丝滑。

　　 星跑团成员、女子马拉松国际健将李芷萱说，她是第一次看到这样的跑者视角，感觉非常有趣。“看到大家拍出来的画面，这在以前的马拉松赛事中从来没有过的，真的非常放松，非常享受跑步的过程，我也想佩戴这样的5G-A高清直播设备跑一次马拉松。”

　　 高清立体直播充分验证了5G-A的网络能力。但在刘建宏看来，5G-A在赛事直播中还有更大的空间，“未来运动员甚至可以佩戴着运动眼镜，就能边跑边实时掌握剩余的赛程信息，包括看到家人、粉丝们给他们打气加油的信息。”

　　 万人同框，绘就极致体验画卷

　　 作为上海马拉松的终点，上海体育场承载着赛事最激动人心的时刻，它不仅是体育竞技的辉煌舞台，更是上海这座国际化大都市对开放文化与拼搏精神的最佳诠释。见证荣耀时刻，分享收获喜悦，依托于5G-A超强网络性能，绘就了一副极致体验画卷。

　　

　　 过去，在户外人群密集的场景下，人群聚集造成业务负荷高，网络易出现高拥塞，用户会有传视频、发图片慢的焦虑感。但在此次赛事期间，多个自媒体人在现场近距离一起开直播的比比皆是。

　　 丝滑体验的背后，除了5G-A网络性能的巨大提升之外，还因为上海移动给了5G-A套餐用户更高的优先级，类似银行、机场的贵宾通道。

　　专业跑步运动员武瑞峰则在赛后说，今年他有个新身份——赛道直播员。“有很多朋友和家人给我反馈，从来没有见过这种（基于5G-A的第一视角）直播形式，大家都比较喜欢看，而且非常流畅。我也非常荣幸，能够和没有来上海的朋友们‘云跑’上海马拉松。”　　 

　　 目前，上海移动在主城区已经全面开启了5G-A网络，下行平均拉网速率1Gbps以上；同时，上海移动还推出“魔速计划”，多种套餐赋能多元场景，叠加订购灵活随心，满足个性化需求，为商旅精英、直播达人、游戏玩家等群体定制专属网络佳境，引领智能生活新潮流。

(责编：董童、李源)
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