人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

交通运输部：推动大宗货物运输“公转铁”“公转水”取得务实成效

2024年12月03日10:51 | 来源：人民网
小字号

人民网北京12月3日电 （记者王连香）今日，交通运输部举行专题新闻发布会，介绍交通物流降本提质增效有关情况。会上，交通运输部运输服务司副司长、一级巡视员王绣春表示，深入推进运输结构调整，是构建现代综合交通运输体系建设，支撑交通物流降本提质增效的重要内容。

王绣春介绍，近年来，交通运输部持续推进运输结构调整优化工作取得了积极成效。今年1至10月，全国铁路、水运完成货运量较2020年同期分别增长了14.2%和29.9%。下一步，交通运输部还将全力推进实施优化运输结构攻坚工程，聚焦重点领域和薄弱环节，持续发力，确保能够全面完成运输结构调整优化目标任务。

一是抓重点领域，推动“公转铁”“公转水”取得务实成效。积极推进京津冀地区、晋陕蒙煤炭主产区、东北地区等重点地区大宗货物运输绿色低碳转型。争取到2027年，全国铁路货物运输周转量较2023年增长10%左右，港口集装箱铁水联运量年均增长15%左右。

二是抓重点通道，推进重点物流通道互联互通。要以交通物流降本提质增效交通强国试点为载体，重点推进西部陆海新通道、长江经济带物流通道、沿黄生态经济带物流通道、中部多式联运通道等这些物流的互联互通，促进通道内节点建设、数据交换、组织创新等，打通运输结构调整堵点卡点。

三是抓重要节点，完善综合货运枢纽和集疏运体系。支持37个城市开展国家综合货运枢纽补链强链建设，完善货运枢纽的服务功能。推进铁路专用线进港区、进园区、进厂区。新建及迁建大宗货物年运量150万吨以上的物流园区、产业园区、工矿企业、粮食储备库等，原则上接入铁路专用线或管道。到2027年沿海主要港口绿色疏运方式比例超过80%。

四是抓重点环节，着力创新交通物流组织模式。大力推进铁水联运、公铁联运，以及江海联运、水水中转和“散改集”，支持打造铁水联运、江海联运组织服务中心，创新高铁快运、双层集装箱班列、多联快车等运输组织模式，健全铁路专用线运营维护机制，促进多式联运高质量发展。

(责编：王连香、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
交通运输部：推动大宗货物运输“公转铁”“公转水”取得务实成效
　　人民网北京12月3日电 （记者王连香）今日，交通运输部举行专题新闻发布会，介绍交通物流降本提质增效有关情况。会上，交通运输部运输服务司副司长、一级巡视员王绣春表示，深入推进运输结构调整，是构建现代综合交通运输体系建设，支撑交通物流降本提质增效的重要内容。…
碧水长渠有“智”水密码
　　长河泱泱，利泽万方。作为南水北调东线源头，位于江苏省扬州市的江都水利枢纽是我国规模最大的电力排灌工程，被誉为“江淮明珠”。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部