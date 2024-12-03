人民网北京12月3日电 （记者王连香）今日，交通运输部举行专题新闻发布会，介绍交通物流降本提质增效有关情况。会上，交通运输部运输服务司副司长、一级巡视员王绣春表示，深入推进运输结构调整，是构建现代综合交通运输体系建设，支撑交通物流降本提质增效的重要内容。

王绣春介绍，近年来，交通运输部持续推进运输结构调整优化工作取得了积极成效。今年1至10月，全国铁路、水运完成货运量较2020年同期分别增长了14.2%和29.9%。下一步，交通运输部还将全力推进实施优化运输结构攻坚工程，聚焦重点领域和薄弱环节，持续发力，确保能够全面完成运输结构调整优化目标任务。

一是抓重点领域，推动“公转铁”“公转水”取得务实成效。积极推进京津冀地区、晋陕蒙煤炭主产区、东北地区等重点地区大宗货物运输绿色低碳转型。争取到2027年，全国铁路货物运输周转量较2023年增长10%左右，港口集装箱铁水联运量年均增长15%左右。

二是抓重点通道，推进重点物流通道互联互通。要以交通物流降本提质增效交通强国试点为载体，重点推进西部陆海新通道、长江经济带物流通道、沿黄生态经济带物流通道、中部多式联运通道等这些物流的互联互通，促进通道内节点建设、数据交换、组织创新等，打通运输结构调整堵点卡点。

三是抓重要节点，完善综合货运枢纽和集疏运体系。支持37个城市开展国家综合货运枢纽补链强链建设，完善货运枢纽的服务功能。推进铁路专用线进港区、进园区、进厂区。新建及迁建大宗货物年运量150万吨以上的物流园区、产业园区、工矿企业、粮食储备库等，原则上接入铁路专用线或管道。到2027年沿海主要港口绿色疏运方式比例超过80%。

四是抓重点环节，着力创新交通物流组织模式。大力推进铁水联运、公铁联运，以及江海联运、水水中转和“散改集”，支持打造铁水联运、江海联运组织服务中心，创新高铁快运、双层集装箱班列、多联快车等运输组织模式，健全铁路专用线运营维护机制，促进多式联运高质量发展。

(责编：王连香、高雷)

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