人民网北京12月3日电 （记者王连香）今日，交通运输部举行专题新闻发布会，介绍交通物流降本提质增效有关情况。交通运输部新闻发言人刘鹏飞介绍，近日，交通运输部联合有关部门印发了《交通物流降本提质增效行动计划》以及铁路、公路、水运、民航、邮政分领域实施方案，构建了“1+5”政策框架体系。

刘鹏飞介绍，下一步，交通运输部将"聚焦一个目标，围绕两个服务，推进五方面任务"，全力推进交通物流降本提质增效，支撑有效降低全社会物流成本。

“聚焦一个目标”：交通物流降本提质增效取得显著成效，全力支撑社会物流总费用与GDP的比率力争降低至13.5%左右。全国铁路货物运输周转量较2023年增长10%左右，港口集装箱铁水联运量年均增长15%左右。国家综合立体交通网主骨架将更加完善，综合交通运输体系改革、铁路货运市场化改革、运输结构调整、多式联运发展等方面将取得新的突破，交通物流对现代化产业体系建设的支撑作用更加凸显。

“围绕两个服务”：一是服务实体经济，紧密结合实体经济物流需求和模式变革，以高效的物流链做强产业链、重塑供应链、提升价值链；二是服务人民群众，紧紧围绕畅通国内消费循环，提升物流服务品质，不断满足人民群众对美好生活的向往。

“推进五方面任务”主要包括：

一是聚焦“促融合”，推进交通物流与上下游各环节一体化发展。支持交通物流与先进制造业、现代农业、战略性新兴产业等衔接融合。制定完善新能源汽车动力电池、储能电池等现代化产业的运输服务保障措施。加快培育具有国际竞争力的交通物流企业。

二是聚焦“调结构”，持续深化运输结构调整和多式联运。组织实施优化运输结构攻坚工程，持续推进大宗货物和中长距离运输“公转铁”“公转水”。加快铁路专用线进港区、进园区、进厂区。推进多式联运数据交换共享，加快培育新型物流集成商发展。

三是聚焦“强网络”，加快交通物流基础设施联网补网强链。优化综合立体交通网络布局，深入实施国家综合货运枢纽补链强链。实施铁路货运网络工程，完善普速铁路网络和重载铁路，推进实施国家内河水系联通工程，持续优化“西煤东运”“北煤南运”“北粮南运”等多式联运系统。加快补齐城乡物流末端短板。

四是聚焦“促改革”，加快构建统一开放的交通物流大市场。深化综合交通运输体系改革，推进铁路货运市场化改革，促进道路货运高质量发展，加大对航空货运空域时刻资源支持力度。进一步完善综合交通运输管理体制机制，稳步推进交通物流公共数据资源开发利用。

五是聚焦“优服务”，推动智慧物流等新业态新模式创新发展。加快交通物流设施数字化转型升级。有序推动自动驾驶、无人车、无人机在重点区域示范应用。创新高铁快运、共同配送、农村客货邮融合等物流组织新模式。加快推动标准化、轻量化、厢式化、智能化物流装备应用。

(责编：王连香、高雷)

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