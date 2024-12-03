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建行股票回购增持再贷款业务加速落地

2024年12月03日10:57 | 来源：人民网
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今年10月，中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会联合印发《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》（以下简称《通知》）。对此，建设银行高度重视、迅速行动，及时转发文件精神，制定专项产品管理办法并下发分支机构落实实施。截至目前，该行通过深入企业开展政策宣传和业务对接，为符合条件的上市公司和主要股东提供精准高效的金融服务，已成功实现多笔具有重要意义的贷款投放。

据介绍，建设银行积极主动对接客户需求，在广东省完成建设银行系统内首笔股票回购增持贷款投放，用于支持广电计量检测集团股份有限公司（简称“广电计量”）开展股票回购。截至11月底，建设银行广东省分行已为广电计量累计发放股票回购增持贷款2.52亿元。

同时，凭借专业、高效的服务，建设银行取得央国企客户的青睐。近期，建设银行贵州省分行与中国振华（集团）科技股份有限公司（简称“振华科技”）的主要股东中国振华电子集团有限公司签署了金额1.4亿元的贷款合同，用于增持振华科技股份，并于11月21日完成了首次贷款投放。

此外，建设银行不断提升民营企业金融服务质效，满足其多样化融资需求，已与众多民营企业客户签署股票回购增持贷款合作协议。11月4日，建设银行山东省分行为玲珑集团有限公司发放首笔贷款，用于以集中竞价方式增持山东玲珑轮胎股份有限公司（简称“玲珑轮胎”）股份，标志着建设银行首笔民营企业股票回购增持贷款的落地。

上述案例是建设银行深入贯彻股票回购增持再贷款政策众多举措的一个缩影。截至11月底，建设银行已与数十家优质客户达成书面合作意向，年贷款利率均不高于2.25%，上市公司覆盖主板、创业板、科创板等多板块。下一步，建设银行将紧密围绕党中央、国务院的部署，持续加大股票回购增持贷款业务推进力度，在今年底至明年一季度实现更大规模投放，以全面、高效的金融服务，为实体经济的稳健发展提供有力支持。

(责编：董童、李源)
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