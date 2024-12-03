人民网北京12月3日电 （记者王连香）今日，交通运输部举行专题新闻发布会，介绍交通物流降本提质增效有关情况。国家铁路局运输监督管理司副司长李振江介绍，近年来，铁路货运发展形势良好，对降低全社会物流成本的支撑作用进一步增强。

主要体现在三个方面，一是路网布局不断完善。全国铁路营业里程已突破16万公里，专用铁路、铁路专用线8000条左右，铁路网络覆盖范围和运营效率显著提升；二是运输规模再创新高。今年1-10月，全国铁路货物发送量42.6亿吨，同比增长2.1%，创历史同期最好水平；三是运输服务不断优化。中欧班列累计开行突破10万列。西部陆海新通道铁海联运班列累计运输货物超过310万标箱。今年1至10月，集装箱铁路发送量达到7.4亿吨，同比增长14.8%。

李振江表示，铁路部门围绕运输结构、基础设施、装备技术、规则标准、运输服务、国际联运等重点环节，对铁路领域降低物流成本部署了六个方面21项具体举措。铁路专用线是打通铁路运输“前后一公里”的关键环节，对于降低交通物流成本具有重要意义。目前，多种运输方式衔接还不够顺畅，铁路运输两端短倒作业多，也在一定程度上推高了物流成本。下一步，交通运输部将聚焦互联互通着力抓好两个方面的重点工作：

一是抓好基础设施“硬联通”。交通运输部将研究规范铁路专用线接轨建设和运营管理，着力推进专用线进厂矿、进码头、进园区。研究出台铁路线路接轨管理办法，实现应接尽接。研究修订铁路专用线设计规范，加强设计规范监督实施，合理确定设计标准，降低专用线建设成本。加强专用线运营监管，推动建立专业化、多元化运营维护机制，降低专用线运营维护成本。开展铁路专用线建设运营全流程工作试点，推动实现货物运输“宜铁则铁”，促进降低物流成本。

二是抓好规则标准“软联通”。推动大力发展铁路集装箱运输，鼓励发展铁路双层集装箱、危险品专用集装箱等。引导具备条件的联运企业提供一单制服务，实现托运人一次委托、费用一次结算、货物一次保险、多式联运经营人全程负责。研究制定集装箱铁水联运装载和安全检查技术规范，推动铁水联运集装箱安检互认，实现一箱到底，中途不开箱检查。研究制定铁路过轨运输监管办法，促进过轨运输便利化，实现国家铁路、地方铁路直通运输。

(责编：王连香、高雷)

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