人民网北京12月3日电 （记者王连香）今日，交通运输部举行专题新闻发布会，介绍交通物流降本提质增效有关情况。会上，中国民用航空局运输司副司长商可佳介绍，今年以来，我国航空货运发展形势良好，国际航空货运保持快速增长趋势。具体体现在以下三方面：

一是货运量规模达到历史最好水平。1至10月，全行业共完成货邮运输量729.8万吨，较2019年同期增长19.3%。其中，国际航线完成293.2万吨，较2019年同期大幅增长48.5%。

二是国际货运航班保持高位运行。1至10月，民航日均货运航班597架次，其中国际货运航班376架次，与2019年同期相比分别增长58.8%和80.8%。以近一周为例，日均货运航班752架次，其中国际货班498架次，同比分别增长70.9%、100.4%。从区域来看，东南亚、中西亚、南亚、欧洲、美洲等区域的航班量与2019年同期相比涨幅都超过100%。

三是市场主体竞争力稳步提升。国内航空公司、机场、货运代理以及电商平台等市场主体积极参与国际航空市场竞争。以航司为例，今年1至10月，中方公司国际航线市场份额超过四成，比2019年增加5.7个百分点，国际竞争力进一步提升。

商可佳表示，民航局将紧紧围绕航空物流降本提质增效目标，持续深化改革，完善资源要素配置政策，优化营商环境，进一步推动国际航空货运高质量发展。

一是有序推进实施方案落实。聚焦民航关键领域、重点环节和堵点问题，推进《交通物流降本提质增效行动计划》和“民航领域实施方案”落实落地。

二是持续提高航权资源供给水平。积极对外磋商，扩大航权安排，提升货运航权资源储备。支持航空公司根据市场需求增加运力，特别是引导中方公司聚焦货运枢纽和主基地建设做好航线网络布局，在用好第三、第四航权的基础上，鼓励更多利用第五航权开拓中远程新兴市场，扩大航线网络覆盖。

三是优化完善航线航班管理政策。结合当前航空物流尤其是跨境电商等新兴业态发展需要，进一步优化审批流程，支持航空公司将有长期运营需求的加班包机转为定期航班。同时，加强航权监测，及时清理虚占，持续提升航权资源利用效率。

(责编：王连香、高雷)

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