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国家邮政局：我国快递市场月均业务量达140亿件

2024年12月03日14:13 | 来源：人民网
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人民网北京12月3日电 （记者王连香）今日，交通运输部举行专题新闻发布会，介绍交通物流降本提质增效有关情况。国家邮政局政策法规司二级巡视员李永松表示，邮政快递业连接线上线下、服务全程全网，是交通物流降本提质增效、畅通经济循环的生力军。

李永松介绍，在各部门各地方大力支持下，县乡村寄递服务网络加快健全，全国已建成30多万个村级寄递物流综合服务站，农村地区的寄递服务网络和基础设施进一步健全，农村市场成为邮政快递业新的增长极。

今年以来，我国快递市场持续快速发展，月均业务量达到140亿件。当前，我国已进入年快递业务量超千亿件、业务收入超万亿元的新阶段，建成了世界上最为通达、最为普惠、规模最大、受益人数最多的寄递服务网络。

李永松表示，快递与电商协同发展具有强大优势，这一优势在农村地区有显著的溢出效应，既可以便利农村地区群众网购，又可以让特色农产品从"田间地头"直通"百姓餐桌"，促进农民增收致富。国家邮政局着力推动邮政快递业与现代农业融合发展，已累计打造143个邮政快递业服务现代农业金牌项目。要想富、先修路，现在农村已经基本实现公路村村通，下一步就是要添流量，整合多方资源，加强农村物流基础设施共享共用，把农村寄递物流体系建设好、运行好。

李永松指出，要通过推进“快递进村”，畅通农产品出村进城、消费品下乡进村的渠道，逐步缩小城乡居民消费模式和服务体验的差距，更好满足农村地区日益增长的寄递需求，让邮政快递业发展成果更好惠及广大人民群众。

(责编：王连香、高雷)
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