欧阳易佳

发芽的柠条，茂盛的披碱草……在鄂尔多斯阿尔巴斯苏木的广袤草原上，牧民斯日古林认真进行成苗调查，这些信息将帮助他更好地了解不同草种的生长习性，提高草地修复工作的效率。

我国是世界上荒漠化面积最大、受影响人口最多、风沙危害最重的国家之一。上世纪七十年代，内蒙古自治区兴起开垦草原种粮，草原被逐渐开垦用于农作物种植。

斯日古林回忆说，开始是一块一块的土地裸露，后来就是一片一片地荒芜，最后就只剩下了沙子...

“2019年1月，中国绿化基金会正式发起全国首个草原保护修复公益项目‘一平米草原保护计划’，旨在促使草原生态系统向良性循环方向发展。”“一平米草原保护计划”公益项目负责人员介绍，“通过针对内蒙古自治区各地草原不同的退化类型、程度和特点进行科学规划，并扎实推进土地平整、土壤改良、沙障设置、播种草种、围栏封育等关键工作，让越来越多退化、沙化、盐渍化严重的沙化土地重现生机。”

“在草种选择上，通过带状种植以柠条为主的灌木作为防护带，带间混播杨柴、沙打旺、草木樨、披碱草、锦鸡儿等优质乡土草种，以提高草原植被覆盖度，增强草原抗逆性和稳定性，促进草原生态快速恢复。”该负责人说，在抚育管护上，认真做好病虫害监测与防控、防火、补水、施肥、补苗等抚育管理，同时定期对实施成效进行自查并及时开展补植补种工作。

截至目前，中国绿化基金会“一平米草原保护计划”公益项目已在内蒙古自治区鄂尔多斯市、乌兰察布市等地，累计修复退化草原292.05万平方米，修复的草原累计碳汇量达146.03吨。

“一平米草原保护计划”乌兰察布项目区退化草原修复前后对比。受访者供图

斯日古林家附近的草原变成了优质草场。上述负责人表示，将持续积极与“三北”工程的整体战略相融合，科学规划、合理布局，持续推进退化草原保护修复工作，精心保护好祖国宝贵的草原资源。

未来，斯日古林还带着周围的牧民一起通过种植柠条修复草原，通过这种方式，使得畜牧业发展的更好，同时也留住了更多人在家乡发展。

(责编：郭思邈、高雷)

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