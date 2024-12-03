人民网记者 杜燕飞

解决农业保险领域承保理赔精准性问题，是推动我国农业保险迈向高质量发展的重要一环。日前，金融监管总局、财政部、农业农村部、国家林草局联合发布《关于推进农业保险精准投保理赔等有关事项的通知》（简称《通知》）。《通知》明确，要强化投保精准性管理，完善理赔机制和标准，提高理赔服务质效，严格应收保费管理，加强数据共享，鼓励科技赋能，推进协同配合。

多位专家在接受记者采访时表示，《通知》是此前监管部门对农险精准承保精准理赔要求的进一步完善与细化，有利于推动农险业务发展更规范，提升农险承保理赔服务的精准性与时效性，更好地发挥农险在强农惠农方面的功能与作用，提升农户的获得感。《通知》的出台，将进一步护航“三农”发展，对保障国家粮食安全、助力农业强国建设具有重要意义。

当前，我国农业保险保费收入主要来源于各级财政补贴，政策性较强，农业保险发展的好坏直接关系到财政补贴资金的功能作用发挥，社会各界高度关注。2024年中央一号文件首次提出“推进农业保险精准投保理赔，做到应赔尽赔”。

目前，我国农业保险体量大，增速快，服务农户众多，规模已跃居世界前列，农业保险在农业生产中的“防火墙”“安全网”功能日益显现。财政部数据显示，截至今年三季度末，我国农业保险保费规模已达1307亿元，同比增长4.2%，为1.36亿户次农户提供风险保障4.14万亿元。

“在实践中，与‘三农’领域日益增长的风险保障需求相比，仍有较大差距，承保理赔不精准的问题影响了投保农户获得感和农业保险功能作用发挥。”金融监管总局负责人表示，出台《通知》可以推动农业保险承保、理赔的精准性，促进农业保险的精细化、科学化发展，完善理赔机制和标准，提高理赔服务质效，最大限度提升投保农户获得感。

记者梳理，《通知》以提升农户获得感为根本出发点和落脚点，针对各方反映较为集中的农业保险承保理赔有关问题，打通影响承保理赔的各个关键环节，明确细化了包括承保、理赔、赔款支付、应收保费管理等环节的各方主体职责，通过明确标准，强化合作，推动数据共享和信息核验，鼓励科技赋能，规范市场秩序，深入推进农业保险承保理赔工作，促进农业保险市场规范健康发展。

“加强对农险经营机构的综合考评，有利于推动相关机构不断提升自身的经营服务能力与服务质量，使农险服务能够更好地满足农户需要，增强他们的获得感和满意度。”首都经贸大学农村保险研究所副所长李文中表示，加强对理赔时效性的监管要求，是农业生产强时效性的客观需要，有利于受灾农户能够及时获得保险理赔，更快地恢复农业生产，有效弥补灾害事故所带来的损失。

值得一提的是，为推进农业保险精准投保理赔，《意见》明确，鼓励保险公司加大科技创新投入，推进无人机、遥感、物联网等科技手段应用，加快标准化建设，提升承保理赔真实性、准确性和及时性。持续推进农业保险业务线上化、数字化和智能化，推广承保理赔信息线上告知、公示及查询，保障农户知情权，改善农户投保理赔体验。支持农业农村、林草、气象等部门与保险公司加强科技攻关，深化数据融合，提升风险管理能力。

中国保险行业协会此前发布的《保险业高质量服务乡村振兴蓝皮书（2024）》显示，2023年，保险公司在科技应用方面累计投入资金近2.25亿元，主要用于空间信息技术、AI识别、人工智能、物联网等科技手段应用，构建农业生产、风险信息数据共享平台。

中国农业科学院农业风险管理研究中心首席科学家张峭表示，保险公司应推进物联网、遥感、人工智能、大数据等现代科技手段在农业保险上的应用，鼓励相关机构加大科技研发投入力度，支持农业保险科技企业发展。

上述负责人表示，《通知》作为完善农业保险监管的重要制度安排，将进一步完善农业保险承保理赔管理机制，规范农业保险市场秩序，有利于促进农业保险持续健康发展。下一步，金融监管总局将会同相关单位抓好《通知》贯彻落实工作，指导各地强化承保理赔管理，提高农业保险的服务水平，增强农户满意度，切实推动农业保险更好服务“三农”。

(责编：郭思邈、高雷)

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